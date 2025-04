Via Crucis e Passione. Cambia la viabilità in centro per il passaggio dei cortei

In vista della via Crucis di oggi, della rappresentazione della Passione domani e la benedizione delle palme domenica, la Polizia locale ha emezzo alcune ordinanze per regolare la viabilità. Oggi dalle 9 alle 23 ci sarà divieto di sosta nelle zone interessate dalla via Crucis. Piazza Garibaldi, piazza Annessione, via Garibaldi, via Lauri via Crescimbeni, piazza Vittorio Veneto, corso della Repubblica, piazza della Libertà via don Minzoni e piazza Strambi saranno chiuse al traffico. Domani, per la rappresentazione della Passione, ci sarà divieto di sosta dalle 14 in viale Martiri della Libertà, dall’intersezione con piazza della Vittoria fino a viale Carradori e in viale Martiri della Libertà fino a piazza Indipendenza. Dalle 19.30 fino al termine della manifestazione sarà chiuso viale Martiri della Libertà. Dalle 21 ci sarà direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita da via Calabresi su viale Martiri della Libertà; nel momento del passaggio della rappresentazione, sarà sospesa momentaneamente la circolazione per i veicoli in uscita da via Calabresi.

Dopo il passaggio della rappresentazione, direzione obbligatoria per i veicoli in uscita da viale Carradori su viale Martiri della Libertà; ci sarà la direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita da via Ettore Ricci che si immettono in via Roma con direzione centro-periferia quando la manifestazione si svolgerà in piazza della Vittoria; poi, direzione obbligatoria a destra per i veicoli che transitano in via Roma direzione centro quando la manifestazione si svolgerà in piazza della Vittoria; ci sarà la direzione obbligatoria dritto verso corso Cavour per tutti i veicoli provenienti da via dei Velini con direzione piazza della Vittoria; ci sarà divieto di transito per la direzione di marcia periferia – centro in viale Indipendenza, nel tratto compreso tra via Sforza e piazza Indipendenza. Il percorso alternativo per raggiungere il centro è viale Indipendenza, vicolo Santa Croce, via Sforza, via Piccinino, via Ghino Valenti; doppio senso di circolazione in Via Spalato, nel tratto compreso tra viale Carradori e via Tibaldi con obbligo di direzione a sinistra verso Tibaldi. Ci sarà senso unico alternato in via Giuliozzi.

Per la benedizione delle Palme, domenica alle 10: partiranno due gruppi che seguiranno due itinerari diversi. L’ordinanza per la viabilità prevede il divieto di sosta dalle 8 alle 11 in piazza Libertà, via Don Minzoni, piazza Strambi, via Gioberti e via Carducci. Ci sarà la sospensione della circolazione durante il passaggio dei cortei.