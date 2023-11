"Via il tronco di una palma secca"

Tutela del verde e dell’ambiente nel mirino dei residenti.

"Che ci fa quella palma secca (nella foto) all’inizio del corso Umberto, probabilmente da tempo distrutta dal punteruolo rosso?".

Se lo chiede V. D. S, un nostro lettore, sottolineando come essa sia evidente dimostrazione di trascuratezza.

"Non sarebbe infatti un’impresa sostituire la pianta – aggiunge il cittadino – e non si capisce il motivo per il quale chi ha provveduto alla potatura degli alberi abbia lasciato quel tronco così sul posto. Si tratta a mio avviso di una stonatura proprio nel centro della nostra città".