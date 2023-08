Via Lauretana "virtuale"

Novità tecnologiche sulla Via Lauretana tra Assisi e Loreto. Spiritualità, beni culturali e naturalistici accompagneranno i pellegrini insieme con contenuti ad alta qualità digitale. Buona parte del percorso, infatti, grazie a delle videocamere è stato registrato con tecnologia Vr in risoluzione 8K. Questo permette già ora a chi intende intraprendere (o sta intraprendendo) la Via Lauretana di vedere in anteprima il tragitto da compiere in due modalità: la prima attraverso dei video su YouTube (disponibili come anteprima delle singole tappe, ad esempio: https:camminilauretani.eupercorsi-tappe-e-servizitreksassisi-spello2); oppure utilizzando Google StreetView (tramite Google Maps, ad esempio localizzandosi davanti la Chiesa della Madonna del Sasso a Valcimarra: https:bit.lyCamminiLauretani-GoogleStreetView). Per tecnologia Vr (dall’inglese Virtual reality) si identifica la realtà virtuale con la quale si possono visualizzare a 360 gradi percorsi su strada e visitare luoghi, edifici e strutture mediante l’utilizzo di computer e l’ausilio di interfacce grafiche altamente sviluppate. A questo scopo, lungo il tratto marchigiano della Via Lauretana sono state appositamente scansionate oltre 15 bellezze architettoniche, come la basilica di San Venanzio Martire a Camerino (nella foto), il museo MARec di San Severino, la chiesa di San Michele a Treia, la basilica di San Nicola a Tolentino e la cattedrale di San Giovanni a Macerata. Tutti i virtual tour sono disponibili alla pagina: https:camminilauretani.eupercorsi-tappe-e-servizivisita-virtuale.