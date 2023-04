Viabilità: il piano della Provincia Cantieri per il ponte a Piediripa e la rotatoria Costamartina

Dal nuovo ponte di Piediripa alla realizzazione della rotatoria Costamartina a Civitanova, passando per una serie di interventi di sistemazione su una trentina di strade provinciali. Il piano dei cantieri predisposto dalla Provincia per il 2023 prevede interventi per circa 23 milioni suddivisi in cinque gruppi: su ponti e viadotti (11 milioni), manutenzione strade (6,4 milioni), rotatorie (1.350.000 euro), risanamento frane e dissesti (3,6 milioni), barriere di sicurezza e segnaletica stradale (445mila euro). "Si tratta di un corposo elenco di lavori che porterà all’apertura di numerosi cantieri – spiegano il presidente Sandro Parcaroli e il vice Luca Buldorini -. Ringraziamo gli uffici per il grande lavoro che stanno facendo perché insieme vogliamo costruire la provincia del domani, con servizi idonei e infrastrutture adeguate. Un piano che vogliamo anche spiegare ai cittadini e ai sindaci, per questo seguiranno una serie di incontri sui territori per ridurrei disagi che da questi cantieri potranno derivare. Per quanto riguarda gli interventi su ponti e viadotti, i due progetti più impattanti saranno il nuovo ponte di Piediripa, in affiancamento a quello esistente (7 milioni) per cui stiamo terminando i passaggi relativi alla variante urbanistica, e la messa in sicurezza del ponte lungo la provinciale 46 Fermana tra Monte San Giusto e Morrovalle (2 milioni), i cui lavori partiranno entro l’estate. Altri interventi sono previsti sul ponte lungo la provinciale 98 Polverina–Fiastra (255mila euro); sul ponte tra Porto Recanati e Numana (500mila euro); sul ponte lungo la provinciale 180 Ex SS 77 Tolentino–Camerino" (450mila euro); sul ponte lungo la provinciale Belforte–Caldarola" (495mila euro) e sui ponti lungo la 94 Pian Palente (256mila euro)".

Strade. Per quanto riguarda le strade, invece, circa 6,4 milioni saranno investiti dal mare alla montagna. Sono previsti, infatti, interventi lungo la provinciale 127 Tolentino–San Severino" (230mila euro); a Morrovalle scalo (240mila euro); sulla Bivio La Casa-Cancelli" (80mila euro); sulla Sant’’Angelo-Monte S. Martino" (200mila euro); sulla Santa Sperandia (200mila euro); sulla Macina-Monte S. Giusto (300mila euro); sulla Molino Zazzini-Montecosaro (250mila euro); sulla Recanati-Porto Recanati (300mila euro); sulla 125 Tolentino-Abbadia di Fiastra" (250mila euro); sulla Palentuccio–Seppio (250mila euro); sulla Pian Palente (192mila euro); sulla S. Ilario (250mila euro); sulla Montedoro-Urbisaglia (200mila euro); sulla Bivio Vergini-Civitanova (200mila euro); sulla Val Musone (138mila euro); sulla Montelago (150mila euro); sulla Jesina (300mila euro); sulla Apiro-Poggio San Vicino" (200mila euro); sulla Visso-Ussita (200mila euro); sulla San Valentino (350mila euro); sulla Settempedana-Gagliole-Matelica (200mila euro); sulla Fermana (200mila euro); sulla Corridoniana (250mila euro); sulla Braccano (150mila euro); Dell’Asola (250mila euro); sulla Porto Recanati–Numana" (100mila euro); sulla Faleriense–Ginesina (100mila euro); sulla Pievetorina–Colfiorito (149mila euro), sulla Passo Morico–Pintura del Grillo" (139mila euro) e sulla Tolentino–Abbadia di Fiastra (450mila euro).

Rotatorie e frane. Nell’elenco annuale 2023 del Programma triennale dei lavori pubblici, sono inseriti anche i lavori di realizzazione di due rotatorie, di cui una prevista all’intersezione tra la provinciale Bivio Vergini-Civitanova con la strada comunale Costamartina per un importo di 850mila euro e l’altra all’intersezione tra la provinciale Cingolana e la Jesina per 500mila euro. Tra gli interventi di risanamento movimenti franosi e dissesti spicca quello sulla Provinciale 43 Entoggese, che collega Urbisaglia a Tolentino, per un importo di 2,9 milioni. Altri interventi sono previsti sulla provinciale 132 Varanese (120mila euro); lungo la provinciale 22 Castelraimondo-Camerino (86.580 euro); sulla 57 Jesina (172mila euro); sulla provinciale Bivio Vergini-Civitanova (250mila euro) e sulla provinciale 49 Fiastrone (100mila euro).