Violenza fuori dal bar in centro. Feriti due agenti della polizia locale

Sono due gli agenti della polizia locale rimasti feriti durante i disordini scoppiati sabato pomeriggio al Caffè dello Sport di Potenza Picena, entrambi aggrediti da un 35enne del posto che si stava azzuffando con altre persone. Al momento sono in corso le indagini, ma da quanto emerge il giovane è un caso seguito da tempo sia dai servizi sociali dal Comune, sia dalle forze dell’ordine che più volte sono intervenute. È quanto ha fatto sapere il comando della polizia locale al Carlino, in merito all’episodio di violenza avvenuto lo scorso weekend, nel centro storico. Stando ai primi accertamenti, quel giorno verso le 18.45 la polizia locale era stata allertata dalla centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, riguardo al parapiglia che si stava accendendo a Potenza Picena. Per questo gli agenti erano presto intervenuti per ristabilire la calma nel locale, situato a largo Leopardi.

Però all’esterno del bar c’era anche il 35enne, residente in città e in evidente stato di alterazione psicofisica. Tant’è che la polizia locale aveva cercato di farlo andare via, a causa del suo comportamento fin troppo violento nei confronti di chiunque. Così, in quegli attimi davvero concitati, alcuni clienti del bar si erano avventati contro il giovane. Allora le forze dell’ordine avevano allontanato quasi tutti i presenti, intimando loro di rimanere chiusi per sicurezza dentro al Caffè dello Sport. Ma mentre un’agente donna cercava di placare la rissa, è stata ferita alla mano proprio dal 35enne. E non contento di quanto fatto, lui aveva subito dopo colpito con violenza un altro operatore di polizia, all’altezza del torace. A quel punto un terzo agente presente sul posto aveva estratto e utilizzato lo spray urticante, per evitare ulteriori aggressioni. Una volta ristabilita la calma, il 35enne si era poi deciso ad andarsene dal bar insieme con la madre, a bordo di un’auto, entrambi scortati da una pattuglia della polizia locale fino a Porta Marina, appena fuori dalle mura. E proprio lì, erano accorsi i carabinieri della caserma di Potenza Picena e un’ambulanza del 118, finché il giovane era stato ricoverato all’ospedale di Civitanova. Ma al pronto soccorso ci sono andati pure i due agenti feriti: a tutti e due sono stati refertati 10 giorni di prognosi.