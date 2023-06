Volo di dieci metri dopo lo schianto Motociclista di 21 anni a Torrette

di Paola Pagnanelli

Un ragazzo di 21 anni è finito in ospedale ad Ancona, dopo un brutto incidente in sella alla sua moto. L’allarme al 118 è arrivato poco prima delle 13 da via Fonte della Quercia, la strada sotto alla zona Pace. Il giovane maceratese, sulla sua Kawasaki, stava salendo verso il centro cittadino quando – all’altezza all’incirca della sede della ditta Cimar – si è trovato davanti un furgoncino, che si stava immettendo sulla strada da una traversa di destra.

Il motociclista ha tentato di evitare l’impatto, ma è finito comunque contro la parte anteriore del furgone. L’impatto gli ha fatto fare un volo di una decina di metri, prima di cadere a terra. I sanitari del 118, subito accorsi, hanno disposto il trasferimento urgente del ragazzo a Torrette, e il 21enne è volato ad Ancona con l’eliambulanza. La preoccupazione principale riguarda le conseguenze del trauma cranico: sebbene il maceratese avesse il casco, ha battuto forte la testa e ora si dovranno valutare le conseguenze della caduta. In via Fonte della Quercia sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e hanno ascoltato la versione del conducente del furgone. L’uomo avrebbe spiegato di aver iniziato a immettersi nella carreggiata, quando era sopraggiunta la moto.

Per ricostruire meglio possibile il punto dell’impatto e la dinamica dell’incidente, la polizia locale ha fatto anche dei rilievi dall’alto utilizzando il drone. Sul luogo dello scontro sono accorsi anche i familiari del ragazzo, in attesa di avere notizie sulle sue condizioni.