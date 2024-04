Web, emozioni e gestione della rabbia: incontri per le famiglie

"Fare comunità per crescere insieme", sarà questo il tema del percorso informativo che si terrà nella Ludoteca "Amici & Co." in via Tiziano a Trodica, gestita dalla Cooperativa Sociale "Il Faro" che, in collaborazione con il Comune di Morrovalle, ha elaborato un serie di incontri rivolti a famiglie, giovani e adulti. "L’obiettivo è confrontarci e costruire una comunità sempre più educante", spiegano gli organizzatori. Sono già aperte le iscrizioni al primo appuntamento che si terrà giovedì, alle 21.15. Il titolo è "Che rabbia e che paura. Come accogliere e contenere le emozioni di bambini e adolescenti" e a salire in cattedra saranno le psicologhe e psicoterapeute sistemico-relazionale, Luciana Del Grosso (nella foto) e Valeria Lupetti.

Le stesse professioniste accoglieranno i partecipanti anche in occasione della seconda tappa del percorso programmata per il 17 maggio, in cui verrà trattato l’argomento "Ma perché mi provochi sempre? Comprendere i capricci e sfide attraverso la teoria della mente". L’ultimo incontro è stato fissato per il 7 giugno e il focus si sposterà sui "Nativi digitali vs nativi analogici": saranno sviscerate le criticità delle vite digitali. Oltre alle dottoresse Del Grosso e Lupetti, al tavolo dei relatori sarà presente anche Paolo Nanni, comunicatore e operatore del dipartimento delle dipendenze patologiche dell’Ast di Macerata.