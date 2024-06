Zingaretti stasera al Politeama. A Matelica feste finali con le liste

Il candidato del Pd ed ex segretario nazionale Nicola Zingaretti chiude la campagna elettorale a Tolentino, oggi alle 20.30 al Politeama. Riprendendo il pensiero di David Sassoli, che aveva delineato l’Europa come "antidoto alle degenerazioni nazionaliste che hanno avvelenato la nostra storia" il Partito democratico chiede il voto per disegnare un’Europa, capace di creare "giustizia per le persone e per il pianeta. Utile a creare lavoro di qualità e non sfruttamento".

A Matelica invece doppio appuntamento oggi per chiusura della campagna elettorale. Alle 18.30 in piazza Mattei avrà inizio la serata della lista "Matelica il futuro è adesso", con candidato sindaco Denis Cingolani. Ad animare l’evento, accompagnato da un rinfresco con prodotti tipici locali e condotto dal giornalista Maurizio Socci, saranno, alle 19, il comico Gianluca Impastato della trasmissione Colorado, alle 20.30 la band Recidivi Vasco Tribute e alle 22.30 finale musicale dedicato ai più giovani con dj set di Andrea Aquili. Invece in piazzale Gerani alle 19.30 la lista "Scegliamo Matelica", con candidato sindaco Marcello Catena, si esibirà Max Paiella, il fantasista della trasmissione "Il ruggito del coniglio" di Radio Due e, a seguire il gruppo Celent’amo Tribute Show. Anche qui per tutti panini, carne alla brace, affettati e formaggi.