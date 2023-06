Musicultura a Macerata, svelati gli otto finalisti. Tra gli ospiti anche Mogol

Roma, 12 giugno 2023 – Chiara Francini, Santi Francesi, Ermal Meta, Dardust, Paola Turci e Mogol saranno alcuni tra gli ospiti delle serate finali di Musicultura (23 e 24 giugno) allo Sferisterio, ma il comitato organizzatore non esclude altri colpi a sorpresa. La 34esima edizione del Festival è stata illustrata in conferenza stampa negli studi della Rai di Roma alla presenza, tra gli altri, di Flavio Insinna e Carolina Di Domenico ai quali è stata affidata la conduzione delle due serate conclusive. Non solo, sono stati svelati anche i nomi dei concorrenti Amarti, Ilaria Argiolas, Cecilia, Lamante, Simone Matteuzzi, Santamarea, Cristiana Verardo e Zic che si contenderanno la vittoria assoluta, decretata dagli spettatori, che assegna il premio di 20mila euro messo in palio da Banca Macerata.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Francesco Pionati, neodirettore di Rai Radio 1; Fabrizio Ferragni, dittore dell’offerta estera Rai; Carlo Fontana, condirettore della Tgr; il sindaco Sandro Parcaroli; Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura, i due presentatori. Erano anche presenti gli otto finalisti. Il Festival sarà raccontato dalla Rai che è media partner.

Macerata è attesa da una settimana effervescente (19-24 giugno) perché le due serate finali saranno precedute dalla Controra, una serie di incontri, concerti e iniziative a ingresso libero che animeranno il centro del capoluogo. E non mancano gli ospiti che cattureranno l’attenzione. Qualche esempio? Il concerto di Ron (il 19 alle 21.15 in piazza della Libertà); l’esibizione di Stefano Zecchi (il 20 alle 18.45 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi); lo spettacolo di Gabriella Greison (il 21 alle 18.45 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi) e un omaggio a Franco Califano (il 22 alle 18 nel cortile di palazzo Buonaccorsi).

L'edizione si concluderà nelle ultime due giornate con le performance, sul palco dello Sferisterio, degli otto vincitori designati dal Comitato Artistico di Garanzia, di cui fanno parte anche Claudio Baglioni e Vasco Rossi.I biglietti per le serate finali del 23 e 24 sono disponibili sul circuito Vivaticket.

“La città è pronta a ospitare una edizione quanto mai ricca con ospiti di spicco del panorama artistico nazionale e con proposte musicali di qualità - afferma il sindaco del capoluogo Sandro Parcaroli - Macerata è già in fermento e aspettiamo la settimana di Musicultura con grandissima attesa".

Lucrezia Gianferro

Giulia Maria Pennesi

Greta Rubini