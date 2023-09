Venditti e De Gregori in concerto, Sferisterio sold out per una notte magica

Macerata, 29 settembre 2023 – Uno Sferisterio sold out ha accolto il duo Venditti - De Gregori. L’atmosfera creata dai due cantautori ha suggestionato un pubblico di appassionati e riunito diverse generazioni: non solo fan della prima ora, ma anche ragazze e ragazzi poco più che ventenni, a testimonianza di come le voci dei due maestri della musica italiana sappiano suggestionare attraverso l’intensità delle loro interpretazioni lo spirito di molte età.

Fra i brani più attesi di Antonello Venditti, raccontano Fabio Del Bello e Enrica Del Valli, "Bomba non bomba e Stella, che ci ricordano momenti intensi della vita. Siamo venuti volentieri da Ascoli, ascoltando e seguendo entrambi gli artisti dalla fine degli anni ‘70".

"Siamo fan del cantautorato italiano – racconta la giovane Elisa Mari –, vengo allo Sferisterio per la prima volta, pur essendo di Monte San Giusto. L’atmosfera che crea mi è stata descritta come magica". Ielena Garbuglia, Stefania Domesi e Patrizia Tartabini, attendendo il concerto, dicono: "Per sempre e La donna cannone sono brani che non vediamo l’ora di ascoltare. Ci regaliamo una serata di magia allo Sferisterio. Vedere questi grandi cantautori in coppia, poi, sarà uno spettacolo unico".

Laura Marzioni aggiunge: "Adoro la musica pop e l’opera, Sferisterio live è un appuntamento fisso per me. Per questo spettacolo ho comprato i biglietti appena sono stati disponibili. Spero di ascoltare Pezzi di vetro, dall’album Rimmel di De Gregori. Una vera poesia".

Lina, Sonia e Sauro, osimani dicono: "Torniamo allo Sferisterio dopo aver ascoltato i Simply Red a giugno". Il teatro maceratese è pieno in ogni ordine di posti, e accoglie sul palco i due artisti con scroscianti applausi. Venditti con Bomba non bomba, dall’album Sotto il segno dei pesci, apre l’atmosfera, poi i brividi suscitati da La leva calcistica del ‘68 danno il la allo show.