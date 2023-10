Il generale Vannacci presenta il suo libro a Civitanova. Interviene anche il sindaco

Civitanova Marche, 1 ottobre 2023 – Roberto Vannacci, generale dell’Esercito destituito dal comando, sarà a Civitanova per la presentazione del suo libro ‘Il mondo al contrario’, finito nella bufera per le sue posizioni intolleranti e accusato di razzismo. Vannacci sta facendo tappa in varie città d’Italia. Su iniziativa dell’associazione Nova Polis sarà a Civitanova il 27 ottobre (ore 18), al teatro Cecchetti.

Oltre all’autore, interverranno il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del consiglio comunale ed esponente di Vince Civitanova Fausto Troiani, Tiziano Luzi, presidente di Nova Polis e Paolo Piccinelli, ex generale dei carabinieri candidato con Vince Civitanova.