Primarie Pd, ecco dove si vota in provincia di Macerata

Angelo Sciapichetti e Ninfa Contigiani del Pd

Macerata, 25 febbraio 2023 – Domani saranno allestiti 31 seggi in provincia dove il popolo del Pd potrà scegliere a chi affidare la segreteria nazionale tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein e quella regionale del partito tra Chantal Bomprezzi e Michela Bellomaria. Si potrà votare dalle 8 alle 20. Possono recarsi ai seggi a esprimere la preferenza coloro che hanno compiuto almeno 16 anni.

Ecco dove domani saranno aperti i seggi in provincia di Macerata per le primarie del Partito democratico. Ad Appignano, nella sede del Pd, a Caldarola nella zona container, a Camerino nella sede della Contram, a Pieve Torina (seggio speciale di Camerino) in piazza Salvo D’Acquisto; a Castelraimondo nella biblioteca comunale in via Papa Giovanni XXIII; a Cingoli negli ex magazzini Cristofanelli; a Civitanova nella sede del Pd; a Civitanova Alta in via Roma; a Colmurano nella scuola elementare in via Leopardi; a Corridonia nella sede del Pd, a Fiuminata nella casette di legno in località Stoini.

Poi a Loro Piceno in piazza Matteotti; a Macerata nella sede del Pd, a Matelica nel circolo Acli; a Mogliano all’autopalas; a Monte San Giusto nella sede del Pd; a Monte San Martino nella scuola elementare; a Montecassiano in via Ugo la Malfa a Sambucheto; a Montecosaro ai locali del Bar Betta; a Montefano nell’ex scuola elementare; a Morrovalle all’hotel San Crispino, a Porto Recanati nella palestra Diaz; a Potenza Picena in piazza Matteotti; a Porto Potenza nella sede del Pd; a Recanati al centro socioculturale Villa Teresa; a San Ginesio all’Info point in via Zaccagnini, a San Severino nell’ex chiesa San Giovanni; a Sarnano alla pizzeria Sassotetto; a Tolentino alla biblioteca filelfica; a Treia alla Torre Del Mulino locale comunale; a Urbisaglia al circolo anziani.