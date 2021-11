Macerata, 4 novembre 2021 - Il ritorno di Sofia Tornambene. Il 15 ottobre è uscito il primo EP di Kimono, "DANCE MANIA: Stereo Love". A due anni dalla vittoria di X Factor 2019, riecco Kimono sulla scena pop. Nel presentare su Instagram il nuovo album, sfoggia anche un look inedito. L'ex pupilla di Sfera Ebbasta al talent indossa abiti luccicanti, illuminati da luci fredde, trucchi colorati anni '80 e glitter. Da ragazza timida acqua e sapone a modella. Una trasformazione che lascia a bocca aperta.

A soli 18 anni, Sofia può già vantare una partecipazione a Sanremo Young nel quale ha duettato con Shade cantando "I giardini di marzo", di Battisti, ottenendo il plauso della giuria. A settembre dello scorso anno è uscito il suo singolo "Solo". Dal suo esordio con l'inedito "A Domani per Sempre" di strada ne è stata fatta. La giovane cantante è figlia d'arte, la passione per la musica gliel'ha trasmessa il papà Giovanni, musicista jazz. Lei invece ha scelto la strada del pop, prende lezioni di canto da quando aveva 8 anni e scrive canzoni da quando ne aveva 14. Una giovane promessa sin da subito.

Da Civitanova Marche a Milano, Sofia è pronta a tornare sul palcoscenico. In attesa di poter cantare l'EP dal vivo, Kimono mostra una nuova versione di sé. Un nuovo make-up, grintoso come la sua voce e come il suo nome che prende dalla divisa che indossa quando pratica karate.