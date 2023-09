Cinema a 3 euro e 50 nelle Marche: ecco la lista delle sale aderenti

Ancona, 16 settembre 2023 – Torna l’iniziativa ‘Cinema in festa’, che vedrà oltre duemila schermi coinvolti in tutta Italia e che permetterà al pubblico di accedere in sala a un prezzo molto vantaggioso. Grazie al supporto del Ministero della cultura e dei David di Donatello, da domenica fino a giovedì 21 settembre sarà possibile vedere un film al cinema con il costo del biglietto ridotto a 3,50 euro.

L’iniziativa, lanciata nel 2022, ha riportato al cinema più di 2.3 milioni spettatori. Cinema in Festa proseguirà fino al 2026 e si terrà ogni anno, a giugno e a settembre.

Ecco l’elenco dei cinema aderenti nelle Marche:

Ancona

Multiplex Giommetti Ancona, Uci Cinema Ancona, Auditorium Giovanni Paolo II Castelleone di Suasa, Excelsior Falconara Marittima, Multiplex Jesi, Uci Cinemas Jesi, Multiplex Senigallia, Multisala Gabbiano Senigallia, Uci Cinemas Senigallia.

Ascoli Piceno

Cinema Margherita - Parrocchia San Basso Cupra Marittima, Uci Cinemas Palariviera San Benedetto del Tronto.

Fermo

Multiplex Super 8 Fermo, Sala degli Artisti Fermo, Cineteatro Manzoni Montegiorgio, Multiplex Porto Sant’Elpidio, Uci Cinemas Porto Sant’Elpidio.

Macerata

Farnese Cingoli, Capitol Civitanova Marche, Cinema P. A, Conti Civitanova Marche, Excelsior Macerata, Multiplex 2000 Macerata, Famiglia Matelica, Multiplex Giommetti Matelica, Cine teatro Divina Provvidenza E Arena Potenza Picena, Cinema Teatro San Giovanni Bosco San Severino Marche, Multiplex Giommetti Tolentino, Nuovo don Bosco Tolentino.

Pesaro e Urbino

Comunale Conti Acqualagna, Malatesta Fano, Masetti Fano, Multiplex Fano, Politeama Fano, Politeama Multisala Fano, Uci Cinemas Fano, Multiplex Giommetti Pesaro, Parrocchia San Carlo Borromeo Cinema Solaris Pesaro, Sala R. C. (Ricreativa Cattolica) Loreto (Pesaro), Uci Cinemas Pesaro, Apollo Sant’Angelo in Vado, Ducale Urbino.