Infiorata del Corpus Domini nelle Marche, la mappa: dove andare

Ancona, 1 giugno 2024 - Festa del Corpus Domini, le infiorate colorano le Marche. In occasione della cerimonia religiosa che quest'anno si celebra il 2 giugno (60 giorni dopo la Pasqua, quindi il 30 maggio, ma in diverse chiese viene celebrato la prima domenica successiva), risplendono i tappeti di petali in diversi paesi della nostra regione. Uno spettacolo emozionante per chi ama i fiori, una distesa di colori che attira anche tanti turisti. Proprio in questo weekend si svolgono le Infiorate: scopriamo dove e quando.

Capolavori in petali anche nell'Anconetano. Un'esplosione di colori che invadono le vie dei centri storici di due paesi in paritcolare: Castiglioni di Arcevia e Cupramontana. Qui gli artisti Infioratori del posto, fin dalle prime ore della mattinata, realizzeranno meravigliosi artefatti che potranno essere ammirati durante tutta la giornata di domenica. Un appunatmento che si rinnova ogni anno. Vista l'ampia partecipazione degli anni precedenti, anche a Castiglioni di Arcevia, anche quest’anno i residenti si sono impegnati per addobbare il piccolo centro storico, per offrire una bella cartolina della loro cittadina.

Spettacolo di colori e profumi anche nel Pesarese: l'Infiorata va in scena a Cagli e Fermignano. In quest'ultimo paese si tratta di una tradizione che va avanti da 27 anni. Oggi sabato 1 giugno è in programma la deposizione dei teli in corso Bramante e in piazza, poi comincerà la realizzazione dell’infiorata. Domani 2 giugno, alle 10,30 c'è la messa e poi la processione. Grande attesa per la manifestazione dedicata al Corpus Domini anche a Cagli. La processione quest’anno oltre alla tradizionale “infiorata” nelle vie del centro prevede importanti novità. Il gruppo Infioritalia (Associazione nazionale delle Infiorate artistiche) eseguirà un lavoro proprio. Poi ci sarà un gemellaggio fra Cagli e la città di Longquan in Cina.Alle 17 concerto del coro polifonico a san Francesco.

Nel Maceratese, sono due gli appuntamenti principali: a Corridonia e a Castelraimondo. Quest'ultima è tra le più apprezzate anche a livello regionale e richiama ogni anno tante persone che decidono di passare una giornata all'aria aperta apprezzando queste opere d'arte. Una manifestazione unica che trasforma il cuore della città in un tappeto fiorito con 25 spettacolari quadri realizzati da oltre 25 associazioni. Corso Italia, come ogni anno, viene tappezzata dalle singolari composizioni floreali. La visita ai tappeti è organizzata per oggi alle 20. In piazza della Repubblica, alle 21.15 c'è il concerto del Corpo Bandistico “Ugo Bottacchiari” per i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, con la partecipazione degli “Operapop” ; alle 23 dj set “Super 90” a cura del Much More in piazza Dante. Domenica 2 giugno, per chi vuole cimentarsi nella realizzazione di un quadro c'è anche la possibilità di partecipare ai laboratori in corso Italia, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Quest'anno i lavori per la realizzazione delle composizioni è iniziata venerdì. Domenica 2 giugno è la giornata conclusiva. Sempre domani va in scena la 16esima edizione dell'“Infiorata del Corpus Domini” a Corridonia: 2 km di strada decorata con fiori e materiali vegetali per onorare il passaggio della storica processione. Dalle 8 c'è l'infiorata dei quadri e dei tappeti lungo le vie della città. Quest'anno è stata organizzata la prima edizione di “Arte in Città” : allestimenti artistici, di varia natura, danno vita ad un museo temporaneo a cielo aperto.

"Abbiamo lavorato giorno e notte per addobbare le vie del paese…ora ci siamo! Curiosi di vedere l’effetto finale? Vi aspettiamo oggi e domani". E' questo il messaggio sulla pagina Facebook degli organizzatori dell'Infiorata di Montefiore. Le oggi e domani le vie del paese si trasformano in un immenso tappeto di fiori ed essenze naturali. Gli artisti dell’infiorata preparano e colorano da soli i fiori essiccati, sementi, trucioli, segature, sale, sabbia, secondo le necessità per realizzare vere e proprie opere d’arte che hanno la durata di un giorno. Come iniziative collaterali ci saranno giochi per i piccoli e musiva per i più grandi, aperitivi ed assaggi, trampolieri ed esibizioni musicali e la possibilità di fare la cena del sabato ed il pranzo della domenica con piatti tipici della Pro-Loco e della "Maialata in piazza". Inoltre a disposizione ci sono dei bus navetta gratuiti che vi accompagneranno i visitatori all'inizio del percorso dell'Infiorata. Punti di raccolta: via Tomei, vicino alla Caserma dei Carabinieri; Contrada San Giovanni, vicino alle Fonti (situata incrocio tra SP 10 e Via Trieste). Orari: Sabato 1 Giugno: dalle 21.30 alle 24; domenica 2 Giugno: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30.

Tutto pronto anche a Servigliano per la tradizionale e spettacolare ‘Infiorata del Corpus Domini’. La piazza sarà la "splendida cornice" alla manifestazione. "Un nuovo percorso che esalta l' armonia della struttura architettonica ed un nuovo progetto, curato insieme all'artista e concittadino Toi Mana ( al secolo Daniele Cesetti, affermato a livello nazionale ed oltre ) che coniuga la sacralità ai simboli che caratterizzano il paese", spiegano sulla pagina Facebook della manifestazione. Servigliano in campo già da sabato con la raccolta fiori, la sfalciatura dei prati, la preparazione dei petali. Domenica 2 giugno alle prime luci dell’alba gli infioratori inizieranno a realizzare il percorso che verrà poi utilizzato dopo la santa messa del mattino per la processione del Curpus Domini.