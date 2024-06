Un tappeto di profumi e colori. In paese torna l’Infiorata

A Montefiore torna l’infiorata in occasione della Festa del Corpus Domini. Oggi e domani le vie del paese saranno in immenso tappeto di fiori ed essenze naturali. Anche quest’anno molti quadri saranno lavorati questa sera, coprendo interamente il percorso della processione prevista domani tardo pomeriggio, dopo la messa alla Collegiata Santa Lucia. "L’Infiorata di Montefiore dell’Aso si distingue dalle altre per la lunghezza del percorso e per la ricerca delle essenze naturali che ci permettono di offrire uno spettacolo unico, contenendo i costi – afferma il presidente dell’associazione Infiorata, Graziano Amadio - Questa sarà l’ottava edizione dell’Infiorata dei Ragazzi, diventata un fiore all’occhiello e unica in questo settore, con una via dedicata ai più giovani, alunni di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, di Montefiore e di altri paesi. Un altro settore dell’Infiorata sarà dedicato alla ricorrenza dei 150 anni dalla nascita del noto artista e maestro del Liberty, Adolfo De Carolis da Montefiore. Come ogni anno, ci saranno delegazioni ospiti. Oltre a quelle tradizionali, come l’Avis di Montebelluna (Veneto) e del Gruppo Tahiti di Firenze, quest’anno partecipano i rappresentanti di Taurianova (Calabria), dell’Inverdurata di Pachino (Sicilia), poi le delegazioni estere Città del Messico e Singapore". Come iniziative collaterali ci saranno giochi per i piccoli e musiva per i più grandi, aperitivi ed assaggi, trampolieri ed esibizioni musicali e la possibilità di fare la cena del sabato ed il pranzo della domenica con piatti tipici della Pro-Loco e della "Maialata in piazza". Va detto che gli artisti dell’infiorata preparano e colorano da soli i fiori essiccati, sementi, trucioli, segature, sale, sabbia, secondo le necessità per realizzare vere e proprie opere d’arte che hanno la durata di un giorno.

Marcello Iezzi