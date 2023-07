Goletta Verde di Legambiente sbarca nelle Marche: date e tappe

Ancona, 29 luglio 2023 – Dal 31 luglio al 3 agosto Goletta Verde di Legambiente sbarca nelle Marche, prima a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, e poi a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino. La storica imbarcazione di Legambiente, che monitora lo stato di salute delle acque marine e delle coste, sarà presente con un ricco programma di eventi.

Si inizierà la mattina del 31 luglio con le visite a bordo della Goletta Verde, per poi proseguire nel pomeriggio con l’incontro La costa marchigiana verso la transizione ecologica: turismo, pesca, aree protette, promosso per discutere della transizione ecologica che anche la costa marchigiana deve affrontare, sia per tutelare la risorsa mare, sia per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Sempre nel pomeriggio si svolgerà un laboratorio dedicato all’educazione ambientale, realizzato grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife, durante il quale i volontari e le volontarie di Goletta Verde racconteranno tante curiosità sugli squali e cercheranno di sfatare alcuni luoghi comuni su questi interessantissimi animali.

La mattina del 2 agosto a Fano ci sarà il Flash Mob Photo opportunity, Legambiente porta in spiaggia una cartolina…dal futuro!, durante il quale gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde inviteranno bagnanti e cittadini/e a constatare con i propri occhi come si vede un impianto eolico offshore a largo della costa.

Nel pomeriggio, la Pinacoteca San Domenico (Fano) ospiterà l’incontro La transizione energetica che serve alle Marche, che promuoverà le buone pratiche ambientali da mettere in campo per una corretta transizione energetica: dai grandi impianti alle piccole comunità energetiche.

In contemporanea si svolgerà nuovamente il laboratorio dedicato all’educazione ambientale per conoscere gli squali.

La tappa si concluderà la mattina del 3 agosto con la Conferenza stampa di presentazione dei dati dei monitoraggi di Goletta Verde lungo le coste marchigiane, ospitata presso Sala Ipogea Mediateca Montanari.

Giunta alla 37esima edizione, Goletta Verde è realizzata con le partnership principali di ANEV, CONOU, Novamont e Renexia e la media partnership de La Nuova Ecologia.

Programma

Lunedì 31 luglio, San Benedetto del Tronto

Dalle 10 alle 12 | a bordo di Goletta Verde, ormeggiata presso Circolo Nautico Sambenedettese, Molo Parasabbia Tiziano 1, San Benedetto del Tronto

Visite a bordo della Goletta Verde

Ore 17:30 | a bordo di Goletta Verde, ormeggiata presso Circolo Nautico Sambenedettese, Molo Parasabbia Tiziano 1, San Benedetto del Tronto

Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife impareremo come comunicano i delfini tra di loro, perché non dobbiamo avere paura degli squali, come evitare che restino impigliati nelle reti e tante altre curiosità sulla vita di questi meravigliosi animali. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte!

Per iscriversi ai laboratori, inviare una mail a [email protected].

Ore 18 | Circolo Nautico Sambenedettese, Molo Parasabbia Tiziano 1, San Benedetto del Tronto

Incontro La costa marchigiana verso la transizione ecologica: turismo, pesca, aree protette Incontro promosso per discutere della transizione ecologica che anche la costa marchigiana deve affrontare, sia per tutelare la risorsa mare, sia per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Interverranno esperti del settore, mondo scientifico e associazioni di categoria con l’obiettivo di discutere di una giusta transizione dell’economia della pesca e del turismo, che richiede lo sforzo di trovare un grande equilibrio tra la necessità di generare un’economia e il dovere di farlo in maniera sostenibile a livello ambientale.

Mercoledì 2 agosto, Fano

Ore 10:30 |Spiaggia Sassonia, partenza lato nord (lato Porto)

Flash Mob - Photo opportunity, Legambiente porta in spiaggia una cartolina…dal futuro!

Gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde invitano bagnanti e cittadini a vedere con i propri occhi il panorama del prossimo impianto eolico offshore a largo della costa.

Ore 17:30 - A bordo di Goletta Verde, ormeggiata presso Marina dei Cesari, via Pilo Biancalana, Fano Laboratori didattici Alla scoperta del mare Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife impareremo come comunicano i delfini tra di loro, perché non dobbiamo avere paura degli squali, come evitare che restino impigliati nelle reti e tante altre curiosità sulla vita di questi meravigliosi animali. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte!

Per iscriversi ai laboratori, inviare una mail a [email protected].

Ore 17:30 | Pinacoteca San Domenico, Via Arco D’augusto, Fano

Incontro La transizione energetica che serve alle Marche Nelle Marche in deficit di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è decisamente considerevole. L’incontro promosso da Legambiente promuoverà le buone pratiche ambientali da mettere in campo per una corretta transizione energetica: dai grandi impianti alle piccole comunità energetiche.

Giovedì 3 agosto, Fano

Ore 11:30, presso Sala Ipogea Mediateca Montanari, Piazza Pier Maria Amiani, Fano

Conferenza stampa di presentazione dei dati dei monitoraggi di Goletta Verde lungo le coste marchigiane.