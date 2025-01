Feste e spettacoli per la Befana 2025: gli appuntamenti nelle Marche

Ancona, 4 gennaio 2025 - “L’Epifania tutte le feste porta via”. Sancisce la fine delle festività natalizie e il ritorno a scuola dopo le vacanze. Tante sono le iniziative in tutte le Marche. D’altronde questa regione ospita la Festa nazionale della Befana a Urbania, con un programma di ben quattro giorni di divertimento.

Non solo. Dall’elezione di Miss Befana a Macerata alle note della Pasquella Anconetana, dalla vecchina con le scarpe rotte in seggiovia al presepe vivente con i Re Magi a Mondolfo, passando per la Festa del Torrone a Camerino, ogni provincia organizza eventi per tutte le età. Ecco alcune idee su cosa fare per l’Epifania nelle Marche.