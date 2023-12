Supermercati aperti a Natale e nei giorni di festa nelle Marche

Ancona, 24 dicembre 2023 – Tutto pronto per il pranzo di Natale? Se manca qualche ingrediente fondamentale, parte la caccia a un supermercato aperto. Ecco una lista dei punti vendita aperti nelle Marche, nel periodo di festività compreso tra 24 dicembre e 6 gennaio. Dalla Coop all’Eurospin: gli orari di apertura nelle città di Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.

I supermercati aperti il 25, 26 dicembre e negli altri festivi. Gli orari delle principali catene nelle Marche

Ancona

Nel giorno di Natale, tutti i supermercati di zona rimarranno chiusi. I punti Coop lo faranno anche il 26 dicembre e il primo gennaio, essendo però aperti durante la Vigilia con orario ridotto (dalle 8 alle 19), il 31 dicembre (dalle 8 alle 18) e il 6 gennaio (dalle 8 alle 20). Se si guarda ai punti Lidl, invece, gli store di via Gentiloni e quello lungo la statale 14 Adriatica rimarranno chiusi il 25-26 dicembre e il primo gennaio 2024, come varrà anche nelle altre province. Il primo sarà aperto il 24 e 31 dicembre con orario 8.30-20, il secondo dalle 9 alle 20 negli stessi giorni.

Per quanto riguarda i punti vendita Conad, invece, i supermercati sul territorio non hanno orari fissi che valgono per tutte le sedi. Per consultare quelli che ci interessano, basta fare click sul sito apposito e comporre il numero di riferimento. Considerando un punto scelto a caso, ad Ancona quello di via Trieste rimarrà aperto il 24, 31 dicembre e 6 gennaio con il normale orario 8-20, rimanendo chiuso il 25 e 26 dicembre, oltre al primo gennaio. Stesso discorso vale per il Sì con Te, che come il Conad ha orari variabili in base alle sedi presenti sul territorio. Prendendo come esempio il punto di via Matteotti, l’apertura è in programma tra le 8-14.30 e le 16-18 sia il 24 sia il 31 dicembre. Dalle 9 alle 13 invece il 6 gennaio. Il 25-26 dicembre e il primo gennaio l’attività rimarrà chiusa.

Ascoli Piceno

Come ad Ancona, anche ad Ascoli e nelle altre province marchigiane i supermercati rimarranno chiusi nel giorno di Natale. L’Ipercoop al centro commerciale “Città delle Stelle” sarà però aperto il 24 dicembre (con orario ridotto 9-19), il 31 dicembre (dalle 9 alle 18) e il 6 gennaio (dalle 9 alle 21). Il punto Lidl di via Ancaranese sarà aperto dalle 9 alle 20 il 24 e 31 dicembre, rimanendo chiuso negli altri festivi. Il Penny Market di via Piceno Aprutino lo farà invece dalle 8 alle 18 il 24 dicembre, dalle 8.30 alle 13 il 26 dicembre, dalle 8 alle 18 il 31 dicembre (non sono stati elencati gli orari per l’Epifania). Sempre in provincia di Ascoli, il Penny Market di San Benedetto del Tronto di via Velino (in località Porto d’Ascoli), sarà aperto dalle 8 alle 18 e dalle 8 alle 13.30 sia il 24 sia il 26 dicembre, quindi dalle 8 alle 13.30 il 31 dicembre. Dati infine gli orari diversi per sede della Conad, prendendo come esempio il punto di via Mari questo sarà aperto il 24 e 31 dicembre dalle 8.30 alle 18 e il 6 gennaio dalle 8.30 alle 13, rimanendo chiuso negli altri giorni.

Fermo

A Fermo, il centro Coop di via 25 Aprile rimarrà aperto il 24 dicembre dalle 8 alle 19, il 31 dicembre dalle 8 alle 18 e il 6 gennaio dalle 8 alle 13. Il punto Conad di via Trieste sarà invece aperto il 24 e 31 dicembre (dalle 8 alle 18) e il 6 gennaio (con apertura di mezza giornata dalle 9-13). Dati infine gli orari diversi per sede del Sì con Te, prendendo come esempio il punto di via Mannocchi Tornabuoni questo sarà aperto dalle 8 alle 20.30 nei giorni 24, 26 e 31 dicembre. Poi dalle 8 alle 13.30 il 6 gennaio. Rimarrà chiuso il 25 dicembre e il primo gennaio.

Macerata

A Macerata, il centro Coop di via Dante Alighieri sarà aperto il 24 dicembre dalle 8 alle 19, il 31 dicembre dalle 8 alle 18 e il 6 gennaio dalle 8 alle 20. Dati gli orari diversi per sede della Conad, prendendo come esempio il punto di via Silone questo sarà aperto il 24 e 31 dicembre dalle 8 alle 19 e il 6 gennaio con normale orario dalle 8 alle 20. Stesso discorso del Conad, vale per il Sì con Te. Se si prende il centro di via dei Velini, sarà attivo dalle 8 alle 19 sia il 24 sia il 31 dicembre, dalle 9 alle 13 sia il 26 dicembre sia il 6 gennaio. Rimarrà chiuso il 25 dicembre e primo gennaio. In provincia, infine, il Penny Market di Corridonia, in via dell’Artigianato, sarà aperto nei giorni 24, 26 e 31 dicembre con orari rispettivamente 8-18 e 8-13.30.

Pesaro

A Pesaro, sono due i punti Coop attivi. Quello di via Pedrotti rimarrà attivo dalle 8 alle 19 il 24 dicembre, dalle 8 alle 18 il 31 dicembre e dalle 8 alle 20 il 6 gennaio. Quello nella Galleria dei Fondatori, invece, dalle 8.30 alle 20 il 24 dicembre, dalle 8.30 alle 19 il 31 dicembre e dalle 8.30 alle 20 il 6 gennaio. Il punto Lidl di via Gargarin, invece, sarà aperto dalle 8.30 alle 20 sia il 24 sia il 31 dicembre, ma gli orari nel giorno dell’Epifania non sono invece ancora stati resi noti. Riguardo poi ai supermercati Famila, parte del gruppo Selex, i punti di via Vico e Largo Rodano rimarranno chiusi il 25 e 26 dicembre, oltre al primo gennaio. L’orario di lavoro andrà dalle 8 alle 19.30 nei giorni 24 e 31 dicembre. Stesso orario varrà il 6 gennaio per il punto di via Vico, mentre quello di Largo Rodano sarà attivo dalle 8 alle 20 nel giorno dell’Epifania. Dati gli orari diversi di sede in sede della Conad, prendendo come esempio il punto di via Canale questo sarà aperto il 24, 31 dicembre e il 6 gennaio con orario continuato 7.30-19. Lo stesso discorso per il Sì con Te: se si sceglie il punto di via del Novecento, sarà aperto dalle 7.30 alle 19.30 il 24 e 31 dicembre, dalle 8.30 alle 19.30 il 26 dicembre e dalle 7.30 alle 20.30 il 6 gennaio. Rimarrà chiuso il 25 dicembre e il primo gennaio.

Urbino

A Urbino, la Coop all’interno del centro commerciale “Santa Lucia” sarà aperta dalle 10 alle 19.30 il 24 dicembre e dalle 10 alle 20 il 6 gennaio. Oltre al 25 e 36 dicembre, sarà chiusa anche lunedì primo gennaio 2024. Il supermarket Famila di via Nazionale Bocca Trabaria Ovest sarà aperto il 24, 31 dicembre e 6 gennaio dalle 8 alle 19.30. Il punto Conad di via Salvemini, infine, sarà attivo il 24 dicembre dalle 8 alle 20, il 31 dicembre dalle 8 alle 19 e il 6 gennaio con orario spezzato 8-13 e 16.30-20. Rimarrà invece chiuso il 25-26 dicembre, oltre al primo gennaio.

I punti Eurospin nelle Marche

Stesso discorso di Conad e Sì con Te, va fatto anche per i punti Eurospin, che varieranno i loro orari di apertura nei giorni di festa. Orari che, purtroppo, non sono stati comunicati sul sito della catena di supermercati. L’ufficio informazioni, però, ha fatto sapere che nei giorni 25 e 26 dicembre, oltre al primo gennaio, tutti i punti rimarranno chiusi. Il 24 e 31 dicembre, invece, rimarranno aperti per metà giornata. Il 6 gennaio, infine, tutti saranno aperti con il normale orario lavorativo.