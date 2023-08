Allerta meteo arancione nelle Marche, ciclone Circe in arrivo: ecco cosa succederà il 4 agosto

Ancona, 3 agosto 2023 - Ondata di maltempo arancione anche nelle Marche. Come da previsioni, il ciclone Circe sta per toccare anche le Marche la Direzione della Protezione civile e Sicurezza del territorio ha diramato un messaggio di allertamento per criticità idrogeologica, idraulica, temporali e condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, venerdì 4 agosto.

L'allerta sarà valida dalla mezzanotte odierna fino alle 24 di domani, appunto, e interesserà tutte le sei macrozone della regione, dalla fascia costiera a quella montana. Più nel dettaglio, la criticità arancione per temporali e la gialla idraulica sono valide dalle 12 alle 24. Da mezzanotte alle 12 la criticità per temporali è gialla.

Secondo gli esperti a livello nazionale, "una perturbazione alimentata da flussi più freddi provenienti dal Nord Europa porterà maltempo su gran parte del Centro-Nord, con un sensibile calo delle temperature”. E ancora: “Dal pomeriggio di oggi - indica un'allerta meteo della Protezione civile - ci saranno temporali dapprima su Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in estensione dalla giornata di domani a Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo".

Anche i marchigiani, dunque, restano in allerta perché potrebbero essere previsti “rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”. Valutata per domani allerta arancione nelle Marche e su gran parte della Lombardia. Gialla su Lazio, Umbria, Abruzzo, settori di Toscana, Marche, parte di Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Lombardia.

Le previsioni meteo