Maltempo oggi nelle Marche: nubifragio su Ancona, domani allerta gialla

Ancona, 4 agosto 2023 – Temporali, anche intensi con allagamenti ad Ancona (foto) ma per ora nessun fenomeno tanto intenso da causare danni, per fortuna. Continua la giornata da allerta meteo arancione nelle Marche fra tuoni, fulmini e disdetta di alcuni eventi previsti in serata per ragioni di sicurezza. Insomma, il ciclone Circe non ha (per ora) causato i gravi problemi ipotizzati né, soprattutto, la temutissima grandine.

Allerta gialla anche in Emilia Romagna

Maltempo oggi: ecco dove

Secondo un primo monitoraggio della Protezione civile marchigiana, pubblicato alle 15, “si sono sviluppati temporali inizialmente nel Montefeltro e zone limitrofe, poi i fenomeni hanno interessato anche la costa e la fascia collinare centro-meridionale. Il picco massimo registrato per ora è stato di 25mm/1ora registrato a Monte Petrano (Comune di Cantiano) e a Fiumesino (Comune di Falconara Marittima)”. In qualche zona di Ancona, però, la pioggia intensa, alternata a momenti di stasi, ha causato la chiusura del sottopassaggio di via Macerata per allagamento. Le scale cittadine si sono trasformate in cascate d’acqua.

“Per le prossime ore – avvisa la Protezione civile – sono attesi ancora fenomeni intensi in tutta la regione, in particolare nel settore centrale. Per quanto riguarda i livelli idrometrici allo stato attuale non si segnalano innalzamenti”. A essere maggiormente a rischio, in serata, è dunque la provincia di Ancona, anche nell’entroterra.

Allerta meteo gialla per domani, sabato 5 agosto

Nuova allerta per domani, nelle Marche, anche se si passa dall’arancione al giallo. Sono infatti “previsti temporali localmente di forte intensità nelle ore centrali della giornata. Fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio”, informa la Protezione civile.