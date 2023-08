Nubifragio oggi su Ancona: Comune in allerta, sottopasso chiuso in via Macerata

Ancona, 4 agosto 2023 – Un nubifragio di circa un'ora con pioggia intensa e vento forte: chiuso il sottopassaggio di via Macerata. Fiumi d’acqua sulle scalinate di via Sabotino e via Veneto, nei pressi di via Montebello. Disagi al traffico e temperature giù di qualche grado, stando a quanto sostengono gli esperti.

Ma nulla in confronto alle violente grandinate che ci si attendevano per il primo pomeriggio. L'allerta meteo diramata dalla Protezione civile, però, è ancora in vigore.

Ad Ancona, il vicesindaco, Giovanni Zinni, invita comunque (ancora) alla prudenza. "Abbiamo aperto il Coc, Centro operativo comunale della Protezione Civile del Comune di Ancona presso la centrale operativa della polizia locale", in via dell’Industria.

Il vicesindaco Zinni nella sala di emergenze del Coc

Il Comune: evitate di uscire di casa

E ancora: "Polizia locale, Protezione Civile e Gruppo Volontari del Comune di Ancona tutti pronti a monitorare la perturbazione di livello arancione ed, eventualmente, a intervenire a controllo di caditoie, fossi e quant'altro. Come vicesindaco e come assessore alla protezione civile – scrive Zinni sui social – invito tutti cittadini ad evitare di uscire di casa, se non necessario". Siate prudenti, conclude.

Anche se qualche raggio di sole sembra timidamente spuntare dalle grigissime nuvole, l’allerta arancione diramata ieri proseguirà per tutto il giorno. "Seguite le regole di precauzione previste in caso di forte maltempo. Se sei all’aperto – fa sapere il Comune – evita sottopassi o argini, non sostare sotto i ponti e in luoghi dove sono possibili allagamenti. Usa l'auto il meno possibile. Se sei in un luogo chiuso, evita ascensori, e di soffermarti in seminterrati o cantine ma chiudi bene gli accessi di questi locali e dei garage. Se proprio devi metterti alla guida modera la velocità, effettua una sosta in attesa che la fase più intensa del temporale si attenui. In caso di allagamenti, aiuta anziani e persone in difficoltà del tuo edificio a salire a piani superiori".