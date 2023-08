Ciclone Circe dove in Emilia Romagna: temporali e grandine, le previsioni meteo del 4 e 5 agosto

Bologna, 3 agosto 2023 – Se oggi si boccheggia, domani non bisognerà dimenticare a casa l’ombrello: più volte preannunciato, è in arrivo il primo break dell’estate con il ciclone Circe, capace di interessare, sia pur rapidamente, l’intera penisola - e non soltanto il Nord Italia. Non sarà, probabilmente, una full immersion nell’autunno, come si era inizialmente dichiarato, ma determinerà comunque un calo deciso delle temperature. E, secondo le previsioni meteo, non mancheranno, purtroppo, temporali anche intensi e, localmente, episodi di grandine.

Allerta gialla per temporali e vento

Gli esperti meteo di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente), di concerto con la Protezione civile regionale, hanno dunque emanato un bollettino di allerta ‘gialla’ (criticità ordinaria) valida dalle ore 00:00 di domani, venerdì 4 agosto, per la durata di 24 ore.

"Per venerdì 4 agosto – recita il bollettino – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore occidentale della regione e sulle aree di pianura settentrionali. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h), con rinforzi o raffiche di intensità superiore sui rilievi centro-orientali della regione”.

L’allerta gialla per temporali riguarderà le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna; quella per vento forte toccherà le aree di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Le due fasi della perturbazione

"La perturbazione in arrivo domani è articolata in due fasi – spiega Federico Antonioli, meteorologo della nota pagina web Centro meteo Emilia-Romagna –. La prima fase, attesa nella giornata di venerdì 4, sarà ancora caratterizzata dalla prevalenza di venti meridionali e interesserà, in particolare, l’Appennino romagnolo (con probabile sconfinamento nel Riminese nelle ore pomeridiane) e le pianure attorno al fiume Po, da Piacenza a Ferrara. Viste le temperature elevate degli ultimi giorni (oggi sulla costa riminese si toccano i 35 gradi) è probabile che i fenomeni siano di forte intensità, con rischio grandine”.

La seconda fase della perturbazione sarà quella che determinerà il calo più vistoso delle temperature e arriverà sabato 5 agosto: "Le correnti cambieranno rotazione e cominceranno a soffiare da nord, sia pur debolmente – prosegue Antonioli –. I fenomeni si concentreranno soprattutto nel settore centro-orientale della regione (tra il Bolognese e la costa riminese), con rovesci e temporali nella mattinata, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno in generale flessione, più marcatamente nei valori massimi, che non andranno oltre i 26 gradi della costa e i 31 delle pianure occidentali. Non ci sarà, tuttavia, il famigerato ‘anticipo d’autunno’ di cui parlano in tanti: si tratterà solo di un calo delle temperature, per lo più temporaneo. A partire da domenica, e soprattutto dall’inizio della prossima settimana, i valori dovrebbero tornare a risalire, per riportarsi in linea con la media climatologica del periodo”.

Che tempo fa giorno per giorno