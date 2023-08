Previsioni meteo in Emilia Romagna: quando torna il caldo

Bologna, 5 agosto 2023 - Ancora 24 ore di maltempo in Emilia Romagna. Il ciclone Circe (o sarebbe meglio chiamarlo Petar) ha portato vento, piogge e grandine determinando un crollo delle temperature in tutto il Paese, concentrandosi in particolare modo tra Emilia Romagna e Marche.

Un improvviso novembre è esploso in regione, e in molti si chiedono fino a quando ci sarà maltempo. Ma secondo i meteorologi l’estate è pronta a rialzare la cresta. Ecco quando torneranno le belle giornate in Emilia Romagna.

Ciclone Circe, quando finirà?

Sarebbe più corretto chiamarlo Petar, nome dato dall’Aeronautica Militare, e non Circe questo vortice atlantico che sta attraversando il Paese - spiega il meteorologo Luca Lombroso. Tale fenomeno sta interessando particolarmente Slovenia e Croazia, ma in Italia non sono previsti forti instabilità come grandinate e downburst.

Ad ogni modo, per le prossime 24 ore sono previsti maltempo e temporali intensi in tutto il Paese, con un minimo di pressione centrato tra Emilia Romagna, Marche e Triveneto. Oltre ai rovesci, anche vento e temperature saranno un po’ anomale rispetto alla stagione: il vento ci accompagnerà fino a martedì mattina, mentre le temperature sono in calo fino a lunedì, dove in Pianura Padana il picco minimo toccherà i 10 gradi al mattino.

Tempesta estiva: cosa aspettarsi

“È tutto nelle norma, non è arrivato l’autunno”, spiega Lombroso. “Queste sono situazioni normali nei primi giorni di agosto. Dopo le prime fasi di caldo intenso di luglio viene solitamente una momentanea ‘pausa dal caldo’. Poi torna l’estate, meno intensa di luglio. Ma sarà pienamente estate”.

In Italia, le temperature torneranno ad alzarsi già da domenica, dove sono previsti 30 gradi, mentre lunedì una leggera instabilità e temporali lungo le coste adriatiche. “Ma saranno episodiche – precisa Lombroso – E poi via con l’alta pressione, che dovrebbe condurci fino a Ferragosto. Ciò non toglie che possa verificarsi qua e là qualche debole perturbazione, ma non è arrivato l’autunno”.

Previsioni meteo oggi 5 agosto in Emilia Romagna

L’Emilia Romagna si è svegliata in pieno novembre con cielo nuvoloso e precipitazioni sparse, che tuttavia andranno attenuandosi verso il pomeriggio dove sono attese schiarite su tutta la regione, a partire dalle zone occidentali. Le temperature sono in calo, comprese tra 23 gradi nel settore centro-orientale e 28 gradi nelle pianure occidentali. Presente anche un po’ di vento, prevalentemente a occidente e mare mosso.

Previsioni meteo domenica 6 agosto 2023

Domenica l’Emilia Romagna si sveglierà con un cielo in prevalenza sereno, ma nel pomeriggio farà spazio a nuvolosità cumuliforme sui rilievi e nell’area centro-orientale. Qui si prevedono precipitazioni irregolari. È stata anche emessa un’allerta gialla per vento dalla mezzanotte di domenica e attiva per 24 ore. Previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su settore occidentale.

Ancora in calo le temperature, con minime comprese tra 17 e 20 gradi mentre le massime torneranno ad aumentare tra 30 e 31 gradi. Rinforzi sui venti in prevalenza nel settore nord-occidentale.

Previsioni meteo giorno per giorno