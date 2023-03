Alluvione nelle Marche, 13 morti: Brunella Chiù ancora dispersa

Lo strazio della mamma del piccolo Mattia Luconi: "L'acqua me lo ha strappato via"

Ancona, 17 settembre 2022 - Il bilancio del violento maltempo che ha colpito nella notte del 15 settembre 2022 l'Anconetano è purtroppo di 11 vittime e 2 dispersi. Le persone finora identificate che hanno perso la vita, abitavano a Pianello d'Ostra, Ostra, Trecastelli, Barbara, Bettolelle, Rosora e Arcevia in provincia di Ancona.

In particolare, delle vittime di Pianello d'Ostra due sono padre e figlio, Giuseppe e Andrea Tisba, di 65 e 25 anni. Il figlio Andrea, laureato, che non lavorava ancora, ma giocava a pallone nella squadra locale, è sceso in garage per recuperare l'automobile e il padre gli è corso dietro per salvarlo. Ma un'ondata enorme di acqua li ha sorpresi, sono così rimasti incastrati nel garage e sono morti.

Con loro c'era anche Diego Chiappetti, idraulico, 52 anni a ottobre. Era sceso come loro in garage, trattandosi di un condominio al civico 102 dell'ex strada Arceviese, parallela al fiume Misa. Diego lascia la compagna Romina e due figli di 16 e 20 anni. Claudio Olivi, invece, si è salvato perché è riuscito a togliere la macchina dal garage, qualche istante prima di loro. (Leggi il racconto del superstite).

Da sinistra nei riquadri tre vittime: Andrea e Giuseppe Tisba, e Diego Chiappetti

La quarta vittima di Ostra è Fernando Olivi, 82 anni. Abitava in una casa col seminterrato vicino al fiume Pianello e di fianco al ponte che attraversa il fiume Misa. Vivendo in un piano leggermente seminterrato rispetto all'altezza della strada, è stato ritrovato morto, dentro l'abitazione. La quinta vittima è un cittadino italiano di origine marocchina, Mohamed Enaji, di 42 anni.

A Barbara, invece, è morta Erina Febi, detta Rina, una donna di 77 anni originaria di Montecarotto, che è stata uccisa da un fiume d'acqua entrato in casa, mentre tentava di chiudere le finestre.

Sempre a Barbara è arrivata l'identificazione per uno dei dispersi: si tratta della 17enne Noemi Bartolucci, 17 anni, il cui corpo è stato rintracciato a qualche chilometro di distanza dal luogo in cui era stata trascinata via dalla forza dell'acqua a Barbara, mentre tentava di mettersi in salvo insieme alla madre e al fratello a bordo di due auto. Ad identificare la salma è stato proprio il fratello 23enne, mentre la madre Brunella Chiù, 56 anni, risulta ancora dispersa.

Un'altra vittima identificata è Maria Luisa Sereni, ottantenne, deceduta a Trecastelli dopo esser annegata anche lei all'interno di un garage.

Il luogo dove sono morte tre persone a causa della bomba d'acqua a Pianello di Ostra -Ansa

In mattinata i vigili del fuoco hanno recuperato a Bettolelle, una frazione del comune di Senigallia, il corpo di Gino Petrolati, 89 anni, che è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua auto. Salvo, invece, un altro, che i vigili del fuoco hanno soccorso su un albero.

La decima vittima che si è aggiunta all'elenco è Augusto Montesi, 82 anni, di Rosora (Ancona), il cui cadavere è stato ripescato nel pomeriggio nel fiume Esino, nei pressi di un ponte in località Angeli di Rosora. L'anziano sarebbe scivolato a caduto nel fiume stamane.

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo anche dell'undicesima vittima: si tratta di Michele Bomprezzi, di 47 anni fratello dell'ex sindaco di Arcevia Andrea Bomprezzi. Era alla guida della sua automobile, una Opera Corsa che è stata travolta da acqua e fango, e successivamente ripescata del fiume Misa. Il corpo è stato recuperato oggi nella zona di Serra dè Conti.

Il 23 settembre è stato ritrovato a San Lorenzo in Campo il corpo del piccolo Mattia Luconi il figlio della farmacista Silvia Mereu, Mattia, di 8 anni. Il bimbo era stato strappato dalla forza dell'acqua in piena dalle braccia della mamma.

La dispersa

Il corpo di Brunella Chiù, 56 anni, non è mai stato ritrivato: sono stati dragati corsi d'acqua e svuotati laghetti ma senza esito. Brunella era assieme alla figlia Noemi Bartolucci, 17 anni, il cui corpo è stato trovato senza vita poco dopo lo'alluvione. Salvo per miracolo l'altro figlio della donna, Simone, che è riuscito ad attaccarsi a un ramo di una grossa pianta.

"È stato come il cedimento di una diga - dice il sindaco Barbara Riccardo Pasqualini, che è arrivato nella zona del ponte vicino al quale sono stati travolti i tre dispersi - è venuto giù il mondo in un attimo. Un rumore sordo terrificante e poi l'ondata. Non è stata un'alluvione ma uno tsunamì. Il proprietario del mulino nelle vicinanze, ha riferito il sindaco, si è affacciato dalla finestra e ha visto 1,5 mt acqua. Le responsabilità? "Stiamo cercando di risolvere la situazione, non è questo il momento - conclude - lo vedremo poi".

L'ondata di maltempo che ha colpito le Marche "non era prevista a questi livelli, non avevamo livelli di allarme. E l'esondazione del Misa, in particolare, è stata repentina e improvvisa", ha detto anche uno dei vigili del fuoco soccorritori.