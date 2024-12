It Alert Marche oggi 11 dicembre: ecco dove

Fermo, 11 dicembre 2024 – Ultima giornata per i test di IT-Alert. Oggi, 11 dicembre, oltre all’Emilia Romagna, toccherà anche alle Marche ricevere il messaggio di allerta.

Cos’è IT Alert

IT alert è stato progettato per inviare informazioni dirette alla popolazione in situazioni di emergenza e il suo scopo quindi è quello di garantire una comunicazione rapida ed efficace e avvisare i cittadini in caso di pericoli imminenti.

IT Alert nelle Marche: ecco dove arriverà il messaggio

IT Alert nelle Marche: dove e quando

Il messaggio di oggi nelle Marche sarà inerente a un incidente industriale e riguarderà la Pegas S.r.l. di Porto San Giorgio precisamente in via Medi 2, in provincia di Fermo.

Alle ore 9 infatti scatterà l’allarme sui dispositivi cellulari che si troveranno nelle vicinanze dell’azienda.

La prova è prevista nel piano di sicurezza dell’azienda che vedrà la semplice simulazione dell’intervento di emergenza. Per questo motivo si chiede a chi riceverà il messaggio di non allarmarsi e soprattutto di non allertare gli or gani istituzionali