Previsioni meteo Marche: pioggia nelle prossime ore, quando torna il sole?

Ancona, 24 settembre 2024 — Prossime ore con l’ombrello ma quanto dureranno le precipitazioni? Non c’è niente da fare, stiamo vivendo una fine d’estate e un inizio autunno veramente pazzi. Dopo le piogge cadute la scorsa settimana, che hanno causato disagi sia in Emilia-Romagna sia nelle Marche, il sole delle ultime ore verrà sostituto da rovesci già dalla serata di oggi, specialmente a ovest della regione. Così riferisce nel suo bollettino meteo la Regione Marche, che per la giornata di domani, nonostante la caduta di piogge, non segnala criticità particolari, assegnando un codice di allerta verde (assente) in tutto il territorio. Ci saranno precipitazioni nelle località a ridotto dell’Appennino e anche lungo la costa Ascolana. Per lo meno le temperature saranno in aumento, con massime e minime di 24 e 20 ad Ancona, di 26 e 16 ad Ascoli, di 25 e 19 a Fermo, di 25 e 18 a Macerata, di 24 e 16 a Pesaro e di 23 e 16 a Urbino. I venti provenienti da sud-ovest, fatta eccezione per le località di mare dove soffierà da sud-est.

Mercoledì 25 settembre: torna la pioggia

Nella giornata di domani le nuvole compariranno su tutta la regione, con un parziale dissolvimento nel corso del pomeriggio. I rovesci o i temporali cadranno nella prima parte della giornata, più probabili nelle zone centro-settentrionali della regione. Nel pomeriggio è prevista la possibilità di deboli fenomeni residui prevalentemente nelle località a ridotto dell’Appennino. I venti tireranno da sud-est e saranno di moderata intensità, i mari poco mossi, le temperature in lieve diminuzione: da 21 a 18 gradi ad Ancona, da 24 a 15 ad Ascoli, da 24 a 19 a Fermo, da 22 a 16 a Macerata, da 22 a 15 a Pesaro e da 20 a 16 a Urbino.

Giovedì 26 settembre: il tempo migliora

Sempre coperto, ma in via di miglioramento, sarà il tempo di giovedì. La giornata sarà parzialmente nuvolosa in tutta la regione, con qualche addensamento più consistente nella prima parte della giornata. I brevi piovaschi si limiteranno a ridosso dei rilievi appenninici, più probabili dalla tarda mattinata. I venti moderati sud-occidentali, forti nelle zone interne, il mare poco mosso. Le temperature saranno per le minime stazionarie e per le massime in aumento: da 24 a 18 gradi ad Ancona, da 26 a 16 ad Ascoli, da 25 a 17 a Fermo, da 25 a 16 a Macerata, da 26 a 18 a Pesaro e da 23 a 18 a Urbino.

Venerdì 27 settembre: sole e temperature in rialzo

Il sole tornerà a comparire da venerdì mattina, prima dell’arrivo di nuvole più consistenti nel pomeriggio nelle zone dell’interno. Non sono esclusi brevi e isolato rovesci nelle località di montagna, mentre nel tratto della costa il cielo sarà prevalentemente sereno, fatta eccezione per qualche lieve copertura. Le temperature, con l’arrivo del sole, saranno così in aumento: da 29 a 18 gradi ad Ascoli, da 27 a 17 a Fermo, da 31 a 17 ad Ancona, da 29 a 14 a Macerata, da 29 a 15 a Pesaro e da 24 a 15 a Urbino. I venti deboli in zona mare, forti nelle zone del centro-nord della regione, con provenienza da sud-est. Il mare poco mosso o al più mosso.