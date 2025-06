"Rinforzi nelle Marche, oltre 50 poliziotti"

Rinforzi per la polizia, in arrivo oltre cinquanta agenti per le Marche. Ne dà notizia il deputato Antonio Baldelli (FdI). "Il potenziamento complessivo degli organici riguarda la provincia di Ancona con otto agenti al commissariato di Fabriano e otto a Osimo, sei per quello di Senigallia, due alla stradale, uno alla postale e tre agli uffici tecnici di supporto – spiega Baldelli –. In provincia di Ascoli, dieci unità al commissariato di San Benedetto e una alla stradale. A Fermo, cinque agenti in questura, mentre sono dieci i nuovi agenti assegnati alla questura di Macerata e sei al commissariato di Urbino". "Questi arrivi – aggiunge Baldelli – si inseriscono in un piano più ampio e strutturato di rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine, che dal 2022 ha già portato 30mila nuove unità in tutto il territorio nazionale (impiegate specie per sopperire ai pensionamenti); 14mila nuove unità arriveranno entro la fine dell’anno, altre 22mila entro il 2027". "Fin dall’insediamento il governo Meloni ha dovuto fare fronte a un deficit nella pianta organica di 10mila unità solo nella polizia di Stato – dice ancora il deputato di FdI –. Una situazione figlia delle politiche del passato, del blocco del turnover e della riforma Madia, che ha messo a dura prova la sicurezza dei cittadini e la capacità operativa delle forze dell’ordine. Oggi stiamo gradualmente invertendo la rotta e rimettendo le cose a posto, ma dopo anni di abbandono e tagli indiscriminati è necessario tempo. Tuttavia, la direzione è chiara: più sicurezza e presenza dello Stato".