Rinforzi in polizia, duello tra deputato e sindacalista

Duello sui rinforzi alla polizia nella nostra provincia, tra il deputato della Lega Mirco Carloni e Pierpaolo Frega, sindacalista Cgil. Il primo annuncia: "Grazie all’impegno del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni, in arrivo 7 assegnazioni per il potenziamento degli organici della Polizia di Stato nella nostra provincia".

Ma Frega replica: "Nessun rinforzo per la Questura di Pesaro e per il Commissariato di Fano nel piano nazionale 2025. Chi dice che si interessa alla sicurezza del suo territorio, chi millanta interrogazioni parlamentari, chi racconta di aver reso disponibili ingenti somme di danaro per risanare la Questura di Pesaro, poi viene smentito dai dati inoppugnabili prodotti dal Ministero dell’Interno - afferma il segretario provinciale Pierpaolo Frega -, persino chi ringrazia l’ennesima presa in giro per il nostro territorio spacciandolo per fantastico".

"Il vero miracolo – continua Frega - saranno sei unità per il commissariato di Urbino che rischiava l’estinzione e che daranno ossigeno ma non risolveranno il problema che è strutturale da decenni. Questa provincia merita di più, ma è proprio su Pesaro che si concentra la battaglia politica tra destra e sinistra e a rimetterci sono cittadini e lavoratori. Quindi diffidate di chi vi racconta favole e dei pifferai magici interessati più alla propaganda che alla realtà. Pesaro e Fano nei piani del ministro Piantedosi semplicemente non esistono, con buona pace degli incantatori di serpenti, che abbaiano alla luna e raccontano verità inesistenti".