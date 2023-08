Cento scout delle Marche in fuga dal tifone coreano

Ancona, 8 agosto 2023 – Non possiamo che esordire con la notizia più attesa, quella che famiglie e autorità attendevano con trepidazione: "Stiamo tutti bene. Ci forniscono acqua e cibo in continuazione, nonché tutto l’occorrente per coprirci. Ci evacuano domani mattina". Le 18 di ieri in Italia, l’1 di notte in Corea del Sud. L’ultimo contatto con una ragazza civitanovese lo abbiamo via WhatsApp. Prima, appunto, del trasferimento - presumibilmente già avvenuto - a Seul di tutto il contingente marchigiano, che era partito ad inizio agosto per prendere parte al World Scout Jamboree, il maxi raduno internazionale di scout dal mondo in scena nel campo di Saemangeum.

Gli scout di Agesci Marche in una foto sulla pagina Facebook

L’imminente arrivo di una furibonda ondata di maltempo - è in arrivo il tifone Khanun - ha provocato il necessario e urgente spostamento in una località sicura, in siti protetti e al chiuso dei giovani scout. Giovani e giovanissimi, visto che tra i nostri conterranei vi sono anche alcuni minorenni. Come nel caso dei falconaresi Matteo Cruciano e Matilda Duca, entrambi 16enni e appartenenti ai reparti Agesci dei gruppi scout Falconara 1 e 2. O ancora i due scout del gruppo Pianello Vallesina 1, Maria Piermattei ed Edoardo Panfoli.

Un contingente made in Marche formato complessivamente da 40 esploratori e guide, 3 istruttori, 6 capi, 1 capo delegazione e 1 cambusiere. Una cinquantina di persone arrivate in Corea del Sud per l’evento da oltre 50mila persone che, ogni quattro anni, convergono in un unico luogo per il Jamboree giunto alla 25esima edizione. Peccato che quel luogo, oggi, sia insidiato e minacciato da un maltempo preoccupante. Di qui la decisione di evacuare subito la "zona rossa": "L’Ambasciata d’Italia a Seul, d’intesa con la Farnesina e in costante contatto con le autorità locali, continua a monitorare le condizioni dei 1.200 partecipanti che compongono il contingente italiano", ha riferito ieri la Farnesina in una nota, confermando quanto raccontatoci in esclusiva dalla ragazza marchigiana. Ovvero che "i connazionali stanno bene e non hanno lamentato alcuna criticità. Nei giorni scorsi – ha ricordato la Farnesina - le condizioni metereologiche hanno complicato la partecipazione delle oltre 50mila persone giunte nella costa occidentale del Paese per il 25esimo raduno mondiale dello scoutismo. Per questa ragione, il governo coreano ha disposto, in data odierna (ieri), il trasferimento degli scout".