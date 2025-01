Marche, un hub per l’industria del cinema

Ancona, 18 gennaio 2025 – Il finanziamento a sette lungometraggi e una serie televisiva – grazie al secondo bando regionale di sostegno alle produzioni audiovisive 2024 del piano complessivo di investimenti del Pr Fesr 2021-2017 – per un totale di 2 milioni e 400mila euro, in grado di generare oltre 6 milioni di indotto economico, frutto delle spese di produzioni per professionisti e fornitori locali. Esulta la Fondazione Marche Cultura, confermando l’impegno. Brilla una regione set a cielo aperto che si afferma nel piccolo e grande schermo come territorio attrattivo per l’industria cinematografica. "Abbiamo fortemente voluto sostenere le produzioni cinematografiche come volano per la promozione del nostro territorio regionale – la soddisfazione del governatore Francesco Acquaroli –, investendo nel cineturismo con la consapevolezza che il settore può avere delle importanti ricadute in termini economici e turistici". E i risultati premiano. Per il presidente di Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini: "Investire nel cinema significa investire nel futuro delle Marche e oggi, nell’eco dei recenti successi, con il nuovo finanziamento consolidiamo il lavoro svolto negli ultimi anni in cui abbiamo attratto nella regione ben 26 opere cinematografiche e televisive italiane ed internazionali2, congratulandosi con i vincitori del bando.