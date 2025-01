Allerta meteo in Emilia Romagna: vento e neve in arrivo

Bologna, 1 gennaio 2025 – Dopo una fine dell’anno caratterizzata dalla caduta della neve e le previsioni di inizio anno 2025 all’insegna di un calo termico, ma soprattutto dell’aurora boreale, in Emilia Romagna torna il maltempo con una allerta meteo arancione per vento nella giornata di giovedì 2 gennaio e con ancora la caduta della neve prevista in abbassamento intorno ai 1000 metri per il 3 gennaio.

Allerta arancione in Emilia Romagna nella giornata del 2 gennaio 2025

Allerta arancione: ecco dove

L’allerta arancione per vento è valida sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini; mentre l’allerta gialla per vento è prevista sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini

"Per la giornata di giovedì 2 gennaio si prevedono venti meridionali, di burrasca forte (75-88 km/h) sul crinale appenninico e di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree limitrofe; localmente potranno essere anche associati a impulsi di raffica di intensità superiore”, si legge nel bollettino Arpae.

Le previsioni meteo del 2 gennaio

Come spiegano gli esperti Arpae, nella giornata di giovedì 2 gennaio, ci sarà un “progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata con addensamenti più consistenti sui rilievi associati a deboli precipitazioni, in particolare sul settore centro-occidentale, nevose solo sulle cime più alte”.

Le temperature minime sono in lieve aumento, “comprese tra 0 e 3 gradi sulle aree urbane con valori localmente sottozero in aree extraurbane e locali gelate. Massime in aumento sulle aree orientali della regione con valori compresi tra 6 e 12 gradi e possibili valori anche superiori sulla pedecollina romagnola”.

Inoltre ci saranno “venti deboli variabili sulle pianure con rinforzi da sud-ovest sulla Romagna; lungo i rilievi inizialmente moderati sud-occidentali con tendenza a rinforzi e raffiche anche forti nel corso della giornata”.

Le previsioni meteo del 3 gennaio

Per venerdì 3 gennaio, invece, sono previste “deboli precipitazioni inizialmente sui rilievi e che tenderanno poi ad interesseranno le aree centro-orientali ed in particolare la Romagna. Tendenza a parziali schiarite sulle pianure settentrionali e ad esaurimento dei fenomeni in serata. Nevicate inizialmente sulle vette più alte, in abbassamento fino attorno a 1000 metri sui rilievi romagnoli”.

“Temperature minime in sensibile aumento con valori tra 3 gradi del settore più occidentale e 7 gradi del riminese; massime in lieve diminuzione, comprese tra 6 e 11 gradi con i valori più elevati che in Romagna si verificheranno nella prima parte della giornata”, sottolineano i meteorologi di Arpae.

La tendenza meteo dal 4 al 6 gennaio

Sabato 4 gennai le condizioni si presentano “stabili seppure con temporanei addensamenti”. Mentre “domenica l'instaurarsi un flusso sud-occidentale porterà ad un aumento della nuvolosità su tutta la regione con deboli precipitazioni lungo i rilievi e sulle pianure più occidentali; su queste aree i fenomeni tenderanno ad intensificarsi lunedì, mentre martedì deboli piogge potranno temporaneamente interessare il settore orientale. A causa dell'aumento delle temperature, soprattutto in quota, la neve potrà occasionalmente cadere solo sui rilievi più alti”.

Che tempo farà in Emilia Romagna