Allerta meteo gialla nelle Marche per vento forte: dove e quando

Ancona, 25 gennaio 2025 — Una domenica fatta prima di pioggia e poi di sole, prima di altri rovesci isolati a inizio settimana dove però anche un altro fattore incuterà timore agli abitanti di regione. In particolare le raffiche di vento attese in alta collina e nelle località di montagna per la giornata di lunedì 27 gennaio, che soffieranno con una intensità medio-forte. Tanto che il servizio meteo della Regione Marche ha deciso di mettere un codice di allerta gialla nel suo bollettino. Una situazione comunque non molto seria come quella che verrà vissuta nel nord-Italia, dove una tempesta rinominata Herminia arriverà dall’Atlantico e insisterà soprattutto nelle regioni del Nord e in parte del Centro Italia. Per questo la quota neve sarà in discesa (2 mila metri) sugli Appennini centro settentrionali. Che il weekend fosse brutto nelle Marche era stato previsto sia dal servizio meteo di Regione sia dall’Amap (il Servizio agrometeo regionale) già qualche giorno fa. Una situazione che, però, è stata interrotta da un sabato prevalentemente soleggiato su buona parte del territorio, nonostante la presenza della foschia nelle zone più a ridosso della costa.

Le previsioni per domenica 26 gennaio

Per la giornata di domenica 26 gennaio, ci saranno rovesci isolati di mattina in tutto l’entroterra di regione e anche lungo la costa, in particolare nel Pesarese. Graziate invece le località di mare delle altre province, dove saranno poche le nuvole. A fine mattinata, poi, il cielo si dissolverà lasciando spazio al sereno dal pomeriggio. Le temperature saranno in aumento, gradevoli per il periodo: da 9 a 17 gradi ad Ancona, da 4 a 16 ad Ascoli, da 10 a 17 a Fermo, da 8 a 17 a Macerata, da 5 a 18 a Pesaro e da 11 a 17 a Urbino. I venti di brezza tesa o moderati sud occidentali, con raffiche fino a vento forte o burrasca nelle zone alto-collinari e montane. Il mare poco mosso.

Il mare a Falconara Marittima turbato dal vento e dal maltempo

Le previsioni per lunedì 27 gennaio

La giornata di lunedì avrà una situazione inversa rispetto a domenica, ma occhio al vento, che soffierà forte nelle zone dell’entroterra. “Per la giornata di lunedì — si legge nel bollettino della Regione — sono attesi venti sud-occidentali con raffiche fino a burrasca sulla fascia alto-collinare e montana e fino a vento forte su quella collinare. I venti saranno in ulteriore intensificazione dalla serata”. Il cielo sarà poco nuvoloso la mattina, prima che le coperture si intensifichino dal pomeriggio con brevi e più isolati piovaschi a Nord, mentre nelle altre parti di regione il cielo rimarrà per lo più coperto. Il mare sarà poco mosso, le temperature in lieve diminuzione: da 6 a 15 gradi ad Ancona, da 1 a 14 ad Ascoli, da 7 a 15 a Fermo, da 5 a 15 a Macerata, da 2 a 16 a Pesaro e da 8 a 15 a Urbino.

Le previsioni per martedì 28 gennaio

Infine, per la giornata di martedì, il cielo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con precipitazioni deboli negli entroterra delle province di Pesaro-Urbino e Ancona. Nel resto di regione ci saranno le nuvole ma non cadrà la pioggia. Anche in questo caso soffieranno forti i venti, ma senza al momento un’allerta segnalata: moderati o tesi sud-occidentali nelle zone interne e sud-orientali lungo la costa, con raffiche fino a tempesta violenta sulle zone alto-collinari e montane, e fino a burrasca forte sulla fascia collinare e costiera. Il mare sarà mosso, le temperature andranno da minime e massime comprese tra 6-13 gradi ad Ascoli, Fermo e Ancona, da 5 a 13 a Macerata, da 9 a 12 a Pesaro e da 6 a 14 a Urbino.

Previsioni regionali