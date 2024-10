Ancora allerta meteo in Emilia Romagna: è rossa nel Ferrarese per la piena del Po

Bologna, 21 ottobre 2024 - Attenzione ancora alta per la situazione meteorologica in Emilia Romagna che dopo l'alluvione del 19 e 20 ottobre deve fare i conti con disagi e danni importanti che il maltempo ha causato in numerosi territori della regione. Arpae ha diramato una nuova allerta per domani martedì 22 ottobre.

Allerta meteo in Emilia Romagna per martedì 22 ottobre: è rossa per piene dei fiumi nelle province di Ferrara

L'allerta sarà rossa per piene dei fiumi nelle province di Ferrara; arancione per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna; per criticità idrogeologica nelle province di Piacenza, Parma, Bologna, Ravenna. Il codice giallo nelle diverse zone si riferisce alle criticità causate dalle precipitazioni dei giorni precedenti. Almeno fino a mercoledì è prevista ancora pioggia.

Il bollettino Arpae

Rimane rossa solo nella pianura e nella costa ferrarese, per il transito della piena del Po nel tratto conclusivo del fiume, l' allerta per criticità idraulica di Arpae e Protezione civile per domani, 22 ottobre. "Per la giornata di martedì 22 ottobre - si legge nel bollettino dell'Arpae - sono previste precipitazioni a carattere di locale rovescio in veloce transito da sud verso nord, più intense nella sera-notte sul settore centro-orientale della regione, non significative ai fini dell'allertamento. E' previsto il transito della piena di Reno e Secchia nei tratti arginati di valle, con livelli al colmo superiori alla soglia 2. Il codice colore arancione nella zona B2 si riferisce al transito della piena di Reno. Nelle sezioni di Panaro in prossimità della confluenza i livelli si manterranno superiori alla soglia 2. Per quanto riguarda la piena di Po è prevista in transito con livelli superiori alla soglia 2 nella pianura centrale e, dalle prime ore del mattino, con livelli intorno alla soglia 3 nella pianura orientale". Secondo quanto riportato sul bollettino dell'Arpae, "si potranno ancora generare occasionali fenomeni franosi sui settori collinari e montani".

Le previsioni di martedì 22 ottobre

Il cielo sarà in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con foschie diffuse. Dal pomeriggio in arrivo deboli piogge, più probabili sul settore centro-orientale della regione. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve aumento, comprese fra 12 e 15 gradi sul settore centro-occidentale ed intorno ai 17/18 gradi su quello orientale; le massime stazionarie con valori tra 20 e 22 gradi. Venti deboli variabili. Il mare sarà poco mosso.A Bologna al mattino sarà nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia.

Che tempo farà mercoledì 23 ottobre

Ancora maltempo per mercoledì 23 ottobre: il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso con addensamenti temporaneamente più consistenti associati a precipitazioni sparse; in serata le precipitazioni saranno limitate ai rilievi appenninici. Nessuna variazione rilevante per le temperature : minime tra 15 e 18 gradi, massime comprese tra 18 e 20 gradi. Venti: deboli variabili con temporanei rinforzi da nord-est lungo la costa al mattino.

Le previsioni del tempo