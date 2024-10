Diretta maltempo in Emilia Romagna, i fiumi sotto osservazione a Ravenna: i messaggi dei sindaci

09:07

"Le piogge arrivano in anticipo"

La sindaca di Russi (Ravenna), Valentina Palli, aggiorna così i cittadini: "L'Agenzia Regionale sta proseguendo i cantieri funzionali a consolidare i rilevati arginali dove si sono danneggiati in settembre, per quanto ci riguarda in località Traversara. Il sistema di precipitazioni pare anticipato rispetto ai modelli di ieri. I fiumi dovrebbero assestarsi su soglia 2, resta inteso che questo episodio insisterà su un territorio già posto fortemente sotto stress negli ultimi giorni. Il colmo di piena dovrebbe arrivare sul tratto montano verso sera e quindi sul nostro territorio tra mezzanotte e l'1.

La sindaca di Russi, Valentina Palli (foto Tedioli)

Se dovessero rendersi necessarie evacuazioni preventive, emaneremo quindi le ordinanze in modo da organizzarsi entro il tardo pomeriggio, prima serata e non di notte. Invitiamo fin da ora i cittadini che vivono in via Arg. Sinistro Montone e via Arg. Destro Lamone, che sono le zone più prossime agli argini e conseguentemente più a rischio, ad organizzarsi fin da ora. Invito tutti i cittadini a rimanere sempre informati e a porre in essere tutte le misure di autoprotezione".