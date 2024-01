Meteo Emilia Romagna, ancora temperature sotto lo zero: quando finisce il freddo intenso

Bologna, 10 gennaio 2024 – La settimana è iniziata con gelate in pianura, temperature molto fredde e neve sugli appennini emiliani. Questo vortice ciclonico atlantico sta lasciando la penisola italiana, ma “un nuovo sistema nuvoloso si affaccerà sul Mediterraneo occidentale: portando un peggioramento del tempo sulle aree tirreniche del Centro-Sud e marginalmente anche del medio Adriatico. Tuttavia la nostra regione non dovrebbe esserne più di tanto coinvolta”, spiega Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro Meteo Professionisti.

Continuerà a fare freddo, ma dovrebbe esserci una pausa dal maltempo. La colonnina di mercurio continua a oscillare, andando sotto lo zero e a fine mese ci sono i giorni della Merla, quelli che la tradizione considera i più freddi dell’anno. Negli ultimi tre giorni di gennaio, dunque, si attende di vedere se sarà davvero freddo (allora la primavera sarà bella) o se farà più caldo (la bella stagione tarderà).

Previsioni meteo per giovedì e venerdì

“La nostra regione – continua Nanni – dovrebbe essere coinvolta da un tipo di nuvolosità in aumento nella giornata di giovedì 11. Al netto di un contesto freddo e asciutto, ma non perturbato, le regioni settentrionali italiane, così come l’Emilia-Romagna, potrebbero trovarsi maggiormente esposte alle correnti settentrionali”.

Ancora cielo nuvoloso o variabile giovedì quindi, però poi venerdì 12 torna il sole: “Gli annuvolamenti lasceranno spazio alle ampie schiarite favorendo, però, delle gelate diffuse anche sulla pianura nel primo mattino e in particolare in quelle aree meno raggiunte dalla ventilazione”.

Temperature minime ancora vicino o sotto lo zero in Emilia Romagna: le previsioni meteo

Temperature sotto lo zero

Certo il freddo perdura in questi giorni. Come mostrano anche le previsioni meteo di Arpae, domani, giovedì 11 gennaio, le “minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione comprese tra 0 e 3 gradi sui principali capoluoghi. I valori saranno inferiori di qualche grado sulle aree di pianura con possibile formazione di gelate. Massime quasi stazionarie intorno a 4-5 gradi”.

Per venerdì 12 “minime comprese tra -1 e 1 grado, qualche grado in meno sulle aree extra urbane, con estese gelate notturne e mattutine. Massime stazionarie comprese tra 3 e 5 gradi”.

Dopodiché le temperature massime potrebbero subire un lieve aumento, “in particolare nelle aree soleggiate del Nord, sotto la maggior influenza di una rimonta dell’alta pressione che dovrebbe riportare condizioni di generale stabilità atmosferica”, continua Nanni.

Quando finisce il freddo intenso

“Se le temperature tornassero a salire, soprattutto nelle regioni occidentali, ponendo fine alla breve parentesi invernale, dal punto di vista termico, il nostro Paese verrà a trovarsi giocoforza nella fascia di transizione tra le masse d’aria più tiepide presenti nel sudovest dell’Europa e quelle gelide del settore orientale che potranno così lambire il settore adriatico e il Meridione. Zone, quest’ultime, che rimarrebbero più a rischio di fasi ventose e con temperature, seppur di poco, al di sotto delle medie stagionali. Si tratta comunque di dettagli ancora molto incerti che dovranno essere opportunamente verificati nei prossimi aggiornamenti”, conclude Nanni.

La mappa giorno per giorno