Maltempo Marche, non solo neve: scatta l’allerta per il vento

Ancona, 19 novembre — Non solo la neve, che cadrà venerdì fino ai 1.800 metri nelle zone interne delle Marche, in particolare nell’Urbinate. Anche il vento nelle prossime ore sarà forte come conferma la Regione Marche, nel suo bollettino di allerta. Per tutte le province infatti ne è stata indetta una di color arancione valida dalle 21 di oggi fino a domani.

Raffiche di vento in arrivo sulle Marche, scatta l'allerta arancione. In settimana è previsto anche l'arrivo della neve

“A partire dalla serata odierna e almeno fino alle ore pomeridiane di mercoledì 20 novembre è previsto un sensibile rinforzo della ventilazione da sud-ovest — si legge — con raffiche che nel settore montano e collinare potranno raggiungere il grado di ‘tempesta violenta’ (103-117 km/h), mentre nel settore costiero e nel settore collinare centro-meridionale potranno raggiungere il grado di "burrasca forte" (76-87 km/h) o al più ‘tempesta' (88-102 km/h)”. Sono inoltre previste “condizioni di mare agitato dalla serata di mercoledì, con possibili mareggiate specie sul litorale centro-settentrionale”.

Le previsioni per mercoledì 20 novembre

Per quanto riguarda le previsioni meteo, nella giornata di domani arriveranno le nuvole sul territorio, che copriranno così il cielo più sereno che si sta godendo nella giornata odierna. Le nuvole prenderanno soprattutto i rilievi appenninici, con locali schiarite nella serata. “Per quanto riguarda le precipitazioni — si legge — dal pomeriggio previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno risultare più probabili e abbondanti nelle zone interne e nel settore centro-settentrionale della regione”. Il limite delle nevicate sarà “in graduale abbassamento nel corso del pomeriggio/sera fino a circa 1200 metri”, le temperature in sensibile aumento nei valori minimi, stazionarie o in lieve diminuzione le massime: da 21 a 10 gradi ad Ascoli, da 18 a 10 a Fermo, da 17 a 15 ad Ancona, intorno a 14 gradi a Macerata, da 15 a 12 a Pesaro e da 13 a 12 a Urbino.

Che tempo farà giovedì 21 novembre?

Anche giovedì rimarranno le nuvole sulle Marche, con un cielo molto nuvoloso prevalentemente su quasi tutto il territorio. Le precipitazioni saranno diffuse dal pomeriggio, prevalentemente di debole intensità. Il limite delle nevicate si attesterà inizialmente attorno ai 2 mila metri. Le temperature saranno in sensibile diminuzione, specie nei valori minimi: da 13 a 3 gradi ad Ascoli, da 12 a 3 a Fermo, da 11 a 5 ad Ancona, da 8 a 4 a Macerata, da 9 a 4 a Pesaro e da 7 a 2 gradi a Urbino. Il mare sarà mosso.

Raffiche e neve per venerdì 22 novembre

Se nel weekend tornerà il sereno, nella giornata di venerdì il tempo sarà molto nuvoloso nella prima parte, con assottigliamenti e dissolvimenti dal pomeriggio. Le precipitazioni saranno diffuse e intense nella prima parte, con fenomeni in contrazione verso sud che sfumeranno nel corso del pomeriggio. La quota neve sarà in rapido abbassamento fino a 1.800 metri nell’Urbinate, i venti si disporranno da nord-nord-ovest con intensità tra moderata e forte. Le temperature minime saranno in sensibile aumento, stazionarie le massime: da 18 a 9 gradi ad Ascoli, da 17 a 8 a Fermo, da 12 a 10 gradi ad Ancona, da 13 a 11 gradi a Macerata, da 12 a 10 gradi a Pesaro, da 12 a 8 gradi a Urbino.

