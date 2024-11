Neve nelle Marche, dove e a che quota: i giorni più critici

Ancona, 18 novembre 2024 – Arriva la neve anche nelle Marche. Lo confermano nei loro bollettini sia la Regione Marche sia l’Amap (il Servizio agrometeo regionale). Dalla giornata di mercoledì 20 novembre, infatti, le nevicate saranno in graduale abbassamento nel pomeriggio fino a circa 1.400-1.500 metri. Poi, venerdì 22 novembre, la coltre bianca scenderà fino a una quota di mille metri nell’Urbinate. Insomma, si dovrà far ricorso all’abbigliamento pesante per superare questi giorni.

Le previsioni per martedì 19 novembre

Il cielo per la giornata di domani sarà ancora sereno o parzialmente nuvoloso, con la presenza di nuvole lungo la fascia appenninica anche a quote più basse. Nel pomeriggio, quindi, sarà la volta di una schiarita del cielo, con il ritorno delle nuvole in serata e durante la notte. Non sono previsti rovesci significativi, mentre i venti soffieranno da sud-ovest: moderati sull’entroterra e deboli lungo le coste. Con temperature stabili di 19 e 6 gradi ad Ascoli, di 18 e 7 gradi a Fermo, di 19 e 8 gradi ad Ancona, di 16 e 10 gradi a Macerata, di 15 e 6 gradi a Pesaro e di 13 e 7 gradi a Urbino.

Peggioramento previsto per mercoledì 20 novembre

Un tempo in deciso peggioramento è atteso per la giornata di mercoledì 20 novembre, quando il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso in tutta la regione, con rovesci attesi già dalla mattina negli entroterra urbinate e ascolano. Proprio a nord, dal pomeriggio, cadrà la neve fino a 1.400-1.500 metri lungo la fascia appenninica, con venti da moderato a forte all’interno e più deboli lungo la costa. Le temperature non subiranno particolari variazioni nei valori estremi, ma saranno in flessione dalla sera, con una massima e una minima di questo tipo: 19 e 10 gradi ad Ascoli, 18 e 10 gradi a Fermo, 17 e 12 gradi ad Ancona, 15 e 14 gradi a Macerata, 18 e 9 gradi a Pesaro, 13 e 12 gradi a Urbino.

La neve cadrà fino a quote di 1.000 metri nelle Marche in settimana

Che tempo farà giovedì 21 novembre?

Anche giovedì rimarranno le nuvole sulle Marche, con un cielo molto nuvoloso prevalentemente su quasi tutto il territorio. Le precipitazioni saranno diffuse dal pomeriggio, prevalentemente di debole intensità. Il limite delle nevicate si attesterà inizialmente attorno ai 1.400 m, ma in rapida risalita fino a portarsi oltre i 2.200 metri. Le temperature saranno in sensibile diminuzione, specie nei valori minimi: da 13 a 3 gradi ad Ascoli, da 12 a 5 a Fermo, da 10 a 7 ad Ancona, da 11 a 6 a Macerata, da 11 a 3 a Pesaro e di 5 gradi a Urbino. Il mare sarà mosso.

Venerdì 22 novembre: neve fino a quota mille metri sull’Urbinate

Se nel weekend tornerà il sereno, nella giornata di venerdì il tempo sarà molto nuvoloso nella prima parte, con assottigliamenti e dissolvimenti dal pomeriggio. Le precipitazioni saranno diffuse e intense nella prima parte, con fenomeni in contrazione verso sud che sfumeranno nel corso del pomeriggio. La quota neve sarà in rapido abbassamento verso i mille metri sull’Urbinate, i venti si disporranno da nord-nord-ovest con intensità tra moderata e forte. Le temperature saranno in ripresa nei valori estremi, ma in netto calo da nord durante il pomeriggio.

