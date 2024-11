Vento di burrasca forte in Emilia Romagna, scatta l’allerta arancione: ecco dove

Bologna, 19 novembre 2024 - Continua la fase di maltempo in Emilia Romagna che prevede anche l’arrivo della neve a bassa quota, previsto tra giovedì e venerdì. Intanto, l’allerta meteo per vento forte di ieri, è stata prorogata ancora per un giorno, per tutto mercoledì 20 novembre.

Allerta meteo per vento forte in Emilia Romagna

Si tratta di un’allerta arancione per vento nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il bollettino di Arpae ha poi diramato anche un’allerta gialla, sempre per vento. nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Per le prime ore del mattino di mercoledì 20 novembre – specifica Arpae sulla nota – sono previsti venti di burrasca forte (75-88 km/h) da sud-ovest sui settori appenninici di crinale, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. Venti di burrasca moderata (62-74 km/h) interesseranno inoltre le aree collinari del settore centro-orientale. Fenomeni in attenuazione a partire dalla tarda mattinata”.

Previsioni meteo mercoledì 20 novembre

Deboli piogge cadranno “più probabili” in Appennino nella giornata di mercoledì 20 novembre, spiegano i meteorologi di Arpae, che prevedono “foschie e nebbie più intense sulla pianura adiacente al Po, in parziale sollevamento nelle ore centrali della giornata”. Le temperature massime sono “in lieve calo sulle pianure emiliane, con valori intorno a 10-12 gradi; in aumento invece sulla Romagna con valori intorno a 13-15 gradi e punte localmente più alte sulle zone collinari a causa del vento di Garbino, attivo dopo il tramonto. Venti moderati sud-occidentali sui rilievi, con intensità in aumento nel corso della giornata fino a divenire forti in serata, soprattutto sul settore romagnolo, dove tenderanno a raggiungere anche le zone di pianura. Ventilazione debole variabile, sulle pianure emiliane”.

Previsioni meteo giovedì 21 novembre

Per giovedì 21 novembre si profilano “precipitazioni pomeridiane che tenderanno ad interessare progressivamente l'intero territorio e che sul settore occidentale potranno assumere anche carattere nevoso a bassa quota”, tant’è che le temperature minime sono comprese “fra 1-3 gradi della pianura e i 3-4 gradi della fascia costiera”. Le massime invece si attestano tra gli 8 e gli 11 gradi”.

Tendenza meteo da venerdì 22 a lunedì 25 novembre

L’arrivo nel fine settimana di una “profonda saccatura con centro di rotazione sulla Scandinavia convoglierà correnti fredde verso l'area mediterranea, determinando condizioni di tempo ancora perturbato nella mattinata di venerdì”. Ma poi le condizioni meteo miglioreranno grazie “a una ripresa del campo di pressione ed ad un aumento delle temperature per l'instaurarsi di una circolazione da sud-ovest che determinerà tempo irregolarmente nuvoloso senza precipitazioni nel fine settimana. Temperature quasi stazionarie ad inizio periodo, poi in lieve calo, e di nuovo in lieve aumento”.

Che tempo farà in Emilia Romagna