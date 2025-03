Massima precisione per ogni potatura: forbici elettriche di OUTIGO, perfette per alberi da frutto e vigneti

Le forbici da potatura elettriche di OUTIGO sono uno strumento professionale progettato per rendere la potatura più veloce, precisa e senza sforzo. Con una capacità di taglio fino a 40 mm, motore brushless e doppia batteria da 3000 mAh, queste forbici sono ideali per giardinaggio, cura degli alberi da frutto e vigneti. Le puoi acquistare su Amazon a 93,99€, IVA inclusa, con un coupon extra del 10% applicabile al checkout, rappresentano una soluzione pratica ed efficiente per chi cerca prestazioni elevate e lunga autonomia.

Forbici da potatura elettriche di OUTIGO in offerta su Amazon: taglio preciso e potente a 93,99€

Fra le caratteristiche principali troviamo la lama in acciaio ad alta resistenza, che garantisce un taglio netto e preciso su rami fino a 40 mm di spessore e che si adatta a diversi tipi di legno, dalle piante più delicate ai rami più spessi. Permettono di ridurre la fatica rispetto alle forbici manuali, grazie al sistema elettrico che elimina lo sforzo della potatura.

Non di meno c’è un motore brushless per prestazioni elevate e maggiore durata che garantisce una maggiore efficienza e potenza rispetto ai motori tradizionali e permette di fare meno manutenzione e durata superiore, evitando problemi di usura. Il taglio è più fluido e veloce, perfetto per utilizzi intensivi e professionali.

Ci sono due batterie ricaricabili incluse, per lavorare senza interruzioni, fino a 6-8 ore di utilizzo continuo con una sola carica. Il sistema di ricarica rapida, è ottimo per ridurre i tempi di attesa tra un ciclo di potatura e l'altro. Il display permette di leggere le indicazioni sul numero di tagli eseguiti ed è facile da leggere e utile per ottimizzare l’utilizzo. Perfette per giardinaggio, per la manutenzione di vigneti e alberi da frutto, sono ideali per la potatura di alberi da frutto e siepi e i lavori in vigneti e coltivazioni.

Grazie all’offerta speciale con sconto e coupon extra del 10% al checkout, le forbici da potatura elettriche di OUTIGO sono disponibili su Amazon a 93,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, un prezzo vantaggioso per uno strumento potente, affidabile e adatto a ogni esigenza di potatura.