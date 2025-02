Mouse verticale Bluetooth con 6 pulsanti: zero fatica e compatibilità con tanti device

Se passi diverso tempo al computer per lavoro allora probabilmente dopo un po' di ore il polso o il braccio incominciano a fare male. Per risolvere non serve spendere chissà quanti soldi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo mouse verticale Bluetooth a soli 22,79 euro, invece che 26,99 euro.

Se già il prezzo di partenza non era molto alto con questo sconto del 16% è da prendere al volo. Avrai così la possibilità di lavorare tutto il tempo che vuoi al computer senza fare fatica. Questo mouse è in grado di scorrere su qualsiasi superficie e di collegarsi praticamente con ogni computer.

Mouse verticale Bluetooth super versatile ed ergonomico

Le caratteristiche che rendono questo mouse verticale Bluetooth uno dei migliori acquisti di oggi, oltre al prezzo chiaramente vantaggioso, è sicuramente la sua versatilità unita al comfort. Infatti lo potrai collegare a qualsiasi computer, fisso o portatile, che sia Windows o MacOS. Gode delle tecnologie di connessione Bluetooth e WiFi, tramite il ricevitore che troverai incluso.

Ha un design ergonomico che ti permette di tenere il braccio il polso e la mano in una posizione più naturale e quindi di fare molta meno fatica. Così lo potrai usare per tutto il tempo che vuoi. Inoltre possiede ben 6 pulsanti per avere tutte le scorciatoie che desideri e potrai regolare i DPI su 6 livelli differenti in base alle tue esigenze. Scorre su qualsiasi superficie e a un puntamento veloce. Funziona con due batterie AAA che garantiscono un'autonomia straordinaria.

Una piccola spesa dunque per avere un ottimo risultato. Fai alla svelta prima che la promozione sparisca. Vai subito su Amazon e acquista il tuo mouse verticale Bluetooth a soli 22,79 euro, invece che 26,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi.