Pasti caldi in 30 minuti con questo scaldavivande elettrico portatile, ora con il 13% di sconto a tempo limitato

Lo scaldavivande elettrico portatile YISSVIC ha tutto quello che serve per fare un pasto completo fuori casa, in viaggio, a scuola o a lavoro. Riscalda pranzo o cena in modo uniforme in appena 30 minuti grazie al doppio voltaggio: un cavo da 220 V per uso domestico e per quando sei in ufficio e uno da 12 V se hai bisogno di fare uno spuntino veloce mentre sei in auto.

Non emette odori sgradevoli durante il riscaldamento e il manico antiscottatura lo rende sicuro e facile da usare. Il contenitore rimovibile è capiente (1,5 L) e durevole, realizzato in acciaio inox 304 resistente alle alte temperature e sicuro per gli alimenti. E ora su Amazon lo puoi acquistare con un prezzo di soli 20,75€ grazie allo sconto a tempo del 13%. Affrettati prima che scada!

Scaldavivande elettrico portatile YISSVIC: scalda il tuo pranzo in ufficio, a scuola o in auto

Questo scaldavivande è dotato di tutti gli accessori necessari: due tappi di sicurezza, un contenitore rimovibile da 1,5 L in acciaio inossidabile completo di forchetta e cucchiaio (sempre in acciaio inox) e un contenitore per alimenti da 0,4 L in plastica di alta qualità, perfetto per frutta e contorni.

Il design è progettato per riporre senza problemi tutti gli utensili e gli scompartimenti, ma anche per evitare spiacevoli scottature. In più, la presa impermeabile evita problemi relativi ad eventuali cali di tensione. Basta collegare il cavo giusto (da 220 V o da 12 V se si è in auto) per riscaldare il pranzo in 30 minuti quando si è fuori casa per scuola, lavoro o, perché no, anche durante un picnic!

Per verificare quando lo scaldavivande è in funzione basta verificare che la spia luminosa sia accesa, evitando così di aprirlo mentre è ancora in funzione. Sì, ma la pulizia? Facile e veloce: puoi lavare contenitore e posate in acciaio direttamente in lavastoviglie. Insomma, davvero un mare di vantaggi per un prezzo simile: solo 20,75€ con l'offerta a tempo su Amazon. Approfittane e aggiungilo subito al carrello!