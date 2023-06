Eventi estate extralarge a Modena, oltre 130 appuntamenti: il programma

Modena, 30 giugno 2023 – XL o, se preferite, Extralarge: è l’aggettivo con cui il Comune definisce l’Estate modenese 2023. Con lo ‘svelamento’ del programma di appuntamenti ai Giardini Ducali, si completa il puzzle del cartellone estivo: più di 200 iniziative (considerando anche le proiezioni al Supercinema Estivo) che si estendono dal centro storico ai parchi, dai chiostri ai giardini delle polisportive. "Ci rivolgiamo davvero a tutte le fasce d’età, da 0 a 99 anni", sorride l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi. "Quasi tutti gli appuntamenti qui ai Giardini saranno a ingresso gratuito: si potrà accedere liberamente e senza prenotazione – aggiunge Marcella Pelati dell’agenzia Studio’s che coordina la programmazione nel parco ducale –. Significa ritrovare l’emozione della socialità del periodo preCovid". Partner e sostenitori delle iniziative estive sono Hera e Fondazione di Modena: "Una città è un organismo vivente, noi ci occupiamo di farla funzionare. E il sistema della cultura è un elemento fondamentale del funzionamento di una città", sottolinea Gabriele Giacobazzi, vicepresidente di Hera". "Una programmazione così inclusiva abbraccia cultura e welfare", ribadisce Silvana Borsari del cda della Fondazione.

Fino al 25 agosto musica, cinema, cabaret, letture e momenti di modenesità punteggeranno le serate ai Giardini che saranno inaugurate martedì 4 luglio dal gruppo britannico The Shame (in collaborazione con il festival Arti Vive). Fra le peculiarità, la rassegna "Gli schermi del cuore" che proporrà celebri film d’epoca restaurati, anche accompagnati ‘live’ al piano dal maestro Lucio Bruni (martedì 5 il via con "The general" di Buster Keaton), l’omaggio a Ennio Morricone con i solisti dell’Orchestra sinfonica delle Terre Verdiane (7 luglio), i concerti curati dagli Amici del jazz (dal 27 al 29 luglio) con grandi interpreti come il clarinettista e sassofonista Achille Succi e il contrabbassista Furio Di Castri, o la serata dedicata al flamenco con il trio del violinista Joaquin Palomares (22 luglio), il recital su Giorgio Gaber con Andrea Scanzi (4 agosto) e il Ferragosto con "La Traviata", a cura di Salotto Culturale e Momus.

C’è tanta ‘anima’ modenese nel cartellone: giovedì 6 luglio la presentazione del docufilm "Ciao Gabiàn" nel ricordo del mitico Ermes, a cura di Fabio Fasulo e Vincenzo Malara, il 13 luglio il tributo al grande Paul Campani, re di Carosello, nel centenario della nascita, il 25 luglio Antonio Delfini ‘ad alta voce’. E il 14 agosto, atteso come sempre, Beppe Zagaglia con "Modena nella storia", fra proiezioni, racconti e poesie dialettali. Ma l’estate modenese – come detto – si allarga a tutta la città, per esempio al chiostro di san Pietro (con i concerti del Salotto Culturale) e al cortile del Teatro Tempio (con le serate della Gioventù Musicale), mentre al parco della Resistenza sboccerà una rassegna a cura di Tony Contartese, con "Otello" (7 luglio) e la danza contemporanea di "Bach to me" (9 e 10 luglio) e "Radici" (12 luglio). E per una settimana, dal 4 all’11 luglio, tornerà finalmente a Modena il Cirque Bidon che al parco Amendola ci offrirà un tuffo nella poesia e nella fantasia.