Sproloquio Sandrone Modena 2023, la sfilata delle maschere Giovedì Grasso: il programma

Famiglia Pavironica e lo sproloquio di Sandrone a Modena (archivio)

Modena, 15 febbraio 2023 – È arrivato Carnevale e da tradizione tornano le maschere modenesi a festeggiare il Giovedì Grasso.

Appuntamento il 16 febbraio per le vie del centro con l’amata ‘Famiglia Pavironica’ e le tre maschere d’eccellenza, Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo.

Tutti in piazza per prender parte al corteo dei Pavironica, che scenderanno in con carrozza e cavalli e sfileranno per il centro storico di Modena e ci regaleranno ancora una volta l’amatissimo ‘sproloquio di Sandrone’.

Che cos’è lo sproloquio di Sandrone

Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo sono maschere modenesi e compongono l’amata ‘Famiglia Pavironica’.

Lo sproloquio di Sandrone è un tradizionale discorso di che si tiene il giorno di giovedì grasso, nella cornice di Carnevale, rigorosamente in dialetto modenese. Il discorso avviene dal balcone del Palazzo Comunale in piazza Grande.

Giovedì grasso a Modena 2023: programma

In arrivo dal paesino immaginario di Bosco di Sotto, le maschere modenesi Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo scenderanno alla Stazione di Modena in piazzale Dante alle 14. Il corteo delle maschere, con tanto di carrozza e cavalli, sfilerà per il centro storico.

Ore 16.00 - Sproloquio della Famiglia Pavironica dal balcone del Palazzo Comunale in piazza Grande.

- dal balcone del Palazzo Comunale in piazza Grande. Ore 16.40 - Saluto al Sindaco da parte delle maschere e degli ospiti.

- Saluto al Sindaco da parte delle maschere e degli ospiti. Verso le 17.30 il corteo riparte da via Scudari, prosegue su via Emilia Centro, via Farini, Piazza Roma, per poi entrare in Accademia Militare per saluto al Comandante.

Il percorso del corteo

Il corteo passerà per: piazza Dante, via Galvani, viale Monte Kosica, via Bonasi e corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, via Tre Febbraio, piazza Roma, via Farini, via Emilia centro, corso Canalgrande, via Mascherella, via Saragozza, viale Rimembranze, corso Canalchiaro, corso Duomo, via Emilia centro e via Scudari.

Viabilità

In occasione del corteo sarà vietata la sosta in parte di piazza Dante, in via Tre febbraio, in via Saragozza (lato Est da via Rimembranze a via Mascherella).

In via Emilia Centro nel tratto compreso tra corso Canalgrande e corso Duomo sarà sospesa la circolazione.