A Castelfranco torna il festival del cioccolato, show cooking e iniziative per i bambini

Appuntamento goloso il prossimo fine settimana a Castelfranco con due giornate dedicate al cioccolato. Dopo tre anni dalla prima edizione, torna Ciocco C’è, festival del cioccolato. L’appuntamento è stato presentato dall’assessora alla promozione del territorio, Silvia Cantoni, assieme alla dirigente dello Spallanzani, Maura Zini, a Mauro Rondelli direttore Cna di Castelfranco e a Paolo Greco presidente dell’associazione Centro Vivo. Una ventina gli studenti dello Spallanzani coinvolti. Ma le iniziative saranno per tutte le fasce d’età, con appuntamenti pensati per i bambini 0 – 6 anni, 7 – 11 anni e ovviamente oltre. Sarà un’occasione in cui si potranno vedere all’opera anche grandi chef del territorio: dalle 18 di domenica, in piazza Garibaldi, Carlo Alberto Borsarini de La Lumira proporrà il suo "Cignale (cinghiale) in dolce", Fabrizio Menabue alias Bollo, della trattoria Da Bollo, se la vedrà con la Tagliatella al cioccolato. Il barman Mirco Guizzardi di Freccia proporrà il "Ciocco cocktail Red Notorius". Sempre domenica alle 18, al museo Simonini, conferenza di numismatica con degustazione per tutti i presenti, a base di cioccolatini che riproducono un antico lingotto etrusco rinvenuto qui. m.ped.