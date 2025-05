A cena con Dalí: arte e gusto si incontrano nel giorno del genio

A Modena un’esperienza sensoriale unica tra arte e gusto. Nel giorno in cui nacque Salvador Dalí, l’11 maggio, la mostra modenese a lui dedicata ’Nella mente del maestro’, nella nuova ala del Palazzo dei Musei, si trasforma in un’esperienza immersiva ed esclusiva. Negli spazi del museo, tra le visioni oniriche e le provocazioni del Maestro del Surrealismo, domenica 11 maggio dalle 20, prenderà vita una cena unica: un viaggio sensoriale a contatto diretto con le opere, dove arte e gusto si fondono in un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. L’evento, realizzato con il supporto del Comune di Modena, partner della mostra, rappresenta un omaggio sensibile e contemporaneo alla figura di Dalí, nel giorno simbolicamente più significativo, con una serata in cui cibo e surrealismo andranno a braccetto. Il menù, daliniano nell’anima e nella forma, è ispirato per un verso alle ricette del libro ìLes diners de Gala’.