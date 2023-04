A Fiorano un comitato per educare alla pace

Un ‘Comitato per l’educazione alla pace’ a Fiorano Modenese. Lo vuole costituire un gruppo di fioranesi che fa propria l’esortazione di Papa Francesco ("Facciamo respirare alle giovani generazioni l’aria della pace, non quella della guerra, che è una pazzia!") e in questa ottica promuove, presso il Circolo Nuraghe a Villa Cuoghi, in viale Gramsci, una serie di iniziative propedeutiche alla costituzione formale del comitato.

La prima delle quali, martedì sera alle 20, si intitola ‘Una cartolina da Cutro’: patrocinata dal Comune di Fiorano, l’iniziativa dell’11 aprile tratterà di migrazioni e accoglienza con Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea, la senatrice Enza Rando, vicepresidente di Libera fino all’elezione, il prof. Beppe Manni, l’attivista di Mediterranea Rita Tocco, con moderatore Egidio Pagani, che fa parte del gruppo promotore del comitato.

L’adesione al comitato è libera, aperta sia alle persone che alle associazioni che si riconoscono nell’articolo 11 della Costituzione, quello che dice ‘L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli…’.