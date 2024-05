A lezione dalla polizia locale sulle regole stradali: "I piccoli alunni hanno imparato la segnaletica"

Si sono conclusi gli incontri della polizia locale con gli studenti delle scuole di Cavezzo che, quest’anno, hanno coinvolto anche le scuole materne grazie alla preziosa collaborazione delle insegnanti. Ai bambini della scuola materna gli agenti hanno mostrato l’auto di servizio, la paletta, la modalità corretta di attraversamento sulle strisce pedonali e come si allacciano le cinture, specialmente quando si è piccoli. Agli alunni di prima, seconda e terza elementare le lezioni si sono concentrate sugli attraversamenti pedonali: come si circola sulla strada, a piedi e in bicicletta. Inoltre agli studenti sono stati illustrati i segnali stradali, con le varie tipologie della segnaletica orizzontale, verticale, semaforica e manuale, ovvero i segnali fatti dall’agente della polizia locale sulla pubblica via.