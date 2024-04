A lezione di ceramica 50 studenti delle medie

Mondo della scuola e dell’impresa si avvicinano per fare conoscere le abilità e la laboriosità di mondi che hanno reciprocamente bisogno di camminare insieme, parallelamente, per sviluppare curiosità e creatività. E’ così che 50 studenti di scuole secondarie di primo grado "G. Pascoli" di San Felice e "E. Gozzi" di Camposanto, accompagnati dai propri docenti, hanno visitato ieri gli stabilimenti di MarazziGroup e Panaria Group a Finale Emilia. Divisi in due gruppi, gli alunni hanno avuto modo di entrare in moderni ambienti industriali dove si producono piastrelle e lastre di ceramica e di vedere le tecnologie di ultima generazione, illustrate dai direttori delle risorse umane e di produzione. L’iniziativa rientra all’interno del progetto "SiCeramica", realizzato da Confindustria Ceramica e finalizzato a far apprezzare ai più giovani il mondo della piastrella. Parole entusiaste su questa esperienza sono state espresse da Maria Paola Maini, dirigente della scuola, poiché "ciò li aiuterà a comprendere in maniera significativa aspetti da approfondire per l’inserimento nel mondo del lavoro. Sarà importante apprendere come l’industria ceramica si è innovata nel rispetto della sostenibilità, della sicurezza e della parità di genere". Mentre i vertici delle imprese coinvolte ci hanno tenuto a porre l’accento sul valore di una iniziativa che guarda al futuro ed ai giovani. "Programmi di formazione come SiCeramica – commenta Mauro Vandini, amministratore delegato di MarazziGroup – sono sempre più importanti per il nostro settore. Alla Marazzi sono attivi da anni progetti di alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con le scuole del territorio, che lo scorso anno hanno consentito di accogliere in azienda circa 500 studenti". "Il nostro obiettivo, assieme agli altri partner coinvolti, – ha aggiunto Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup – è quello di creare valore per le nuove generazioni".

al.g.