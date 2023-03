A Rivara la miglior vacca da latte Hortensia premiata a ’Bovimac’

Rivara di San Felice ha dato i natali alla miglior vacca da latte del Comprensorio del Parmigiano Reggiano. Lo ha decretato la giuria di Bovimac, la mostra provinciale bovina che si svolge da 29 anni a Gonzaga (Mantova). Hortensia, il nome di questa campionessa, appartenente alla razza frisona italiana, nata il 13 giugno 2018, ha sbaragliato un campo di avversari composto da oltre 60 concorrenti provenienti da cinque province diverse. A questo traguardo l’ha portata l’allevamento Albe (acronimo di Allevamento Bergamini), di Michele Bergamini, che lo conduce insieme ai nipoti Tommaso e Tiberio Giappesi e due dipendenti. "La nostra – dice Bergamini - è una azienda storica nelle competizioni morfologiche riservate a vacche da latte. Ha cominciato mio padre e io avevo 8 anni quando ho presentato un animale in competizione a Cremona e abbiamo sempre ottenuto ottimi piazzamenti, quando non la vittoria". Il risultato, infatti, non è casuale poiché questa azienda in via Pioppe, ha profonde radici nel passato, risalente addirittura a metà del Settecento, anche se l’occhio ormai è rivolto al futuro. Tuttavia, qui tradizione e tecnologia hanno trovato una armoniosa sintesi, che si traduce nella capacità di introdurre metodi di conduzione innovativi e sostenibili come è stato per l’abbandono nei 62 ettari di proprietà della coltivazione del mais da granella per sposare una coltura foraggera di cereali che necessita di una minore quantità di acqua. "Albe – continua Bergamini – è una azienda dedicata alla zootecnia da latte per parmigiano reggiano e riguardo ai terreni il rapporto animali superficie agricola, coltivata oggi a foraggere e una piccola integrazione di cereali, deve essere equilibrato per poter produrre gli alimenti per le vacche". Sono 200 le bovine dell’azienda, di razza frisona italiana, di derivazione nordamericana, accudite. Hortensia, nome completo è Albe Sound System Hortensia, è stata premiata spiega Bergamini "per l’aspetto morfologico legato a quello funzionale e produttivo". All’allevatore e ai nipoti sono giunti anche i complimenti del sindaco. "Per l’impegno e la passione – dice Michele Goldoni - che mettono nella conduzione di Albe, una realtà imprenditoriale in cui modernità e tradizione vanno a braccetto".

Alberto Greco